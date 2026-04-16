Σαϊτάν Παζάρ: Ποια είναι η ιστορία του;

Του Νικόλα Μπάρδη

Στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας, πολύ κοντά στο περίφημο Ρολόι του Αγίου Χαραλάμπους, συναντούμε το Σαϊτάν Παζάρ, έναν μικρό και άκρως γραφικό εμπορικό δρόμο, που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο μικρός αυτός δρόμος, που επί της ουσίας εκτείνεται από την οδό Χρήστου Κοντού μέχρι την Εθνικής Αντιστάσεως, γνωστή και ως Κεντρική Αγορά, είναι πεζοδρομημένος και κατά μήκος του μπορείτε να βρείτε από παλιά κουρεία, κοσμηματοπωλεία και κηροπλαστεία, μέχρι ουζερί, ταβέρνες και μπαράκια. Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε εκεί και ένα τυπογραφείο, το οποίο όμως σήμερα έχει κλείσει.

Το όνομά του σημαίνει «το Παζάρι του Διαβόλου» και τρεις μαρμάρινες πλάκες που έχουν τοποθετηθεί στην πρόσοψη ενός διατηρητέου κτιρίου, εξηγούν στους περαστικούς πώς απέκτησε αυτό το όνομα. Την εποχή της Τουρκοκρατίας βρισκόταν στην Πρέβεζα ένας ιδιαίτερα σκληρός και βίαιος στρατιωτικός διοικητής. Όντας, λοιπόν, απεγνωσμένοι οι κάτοικοι της γειτονιάς βγήκαν κρυφά ένα βράδυ και άλειψαν με σαπούνι το καλντερίμι απ’ άκρη σ’ άκρη, και ιδιαίτερα στο σημείο που είχε απότομη κλίση. Περνώντας ανυποψίαστος την επόμενη ημέρα από εκεί ο διοικητής πάνω στο άλογό του, γλίστρησε και έπεσε, φωνάζοντας “Şeytan Pazar”, δηλαδή «Διαβολοπάζαρο».

Το σαπούνι μπορεί να ξεπλύθηκε, αλλά το όνομα κόλλησε για τα καλά σ’ αυτό το γραφικό καλντερίμι, που το φέρει μέχρι και σήμερα. Στο τέλος αυτού του ανηφορικού δρόμου βρίσκεται και το σπίτι που φιλοξένησε τον σπουδαίο ποιητή Κώστα Καρυωτάκη, το μικρό χρονικό διάστημα που έμεινε στην πόλη, και αυτή έμελλε να είναι η τελευταία του οικία. Από το παράθυρο του δωματίου του παρατηρούσε τους ανθρώπους από ψηλά, και στις βόλτες που έκανε στην προκυμαία κρατούσε πάντα σημειώσεις, χαρίζοντάς μας το σπουδαίο ποίημα «Πρέβεζα» που είναι από τα πιο εμβληματικά της περιόδου 1913 – 1928. Μπορεί ακόμη να μην έχει δημιουργηθεί στην Πρέβεζα κάποιο μουσείο στη μνήμη του ποιητή, όμως δίπλα ακριβώς από το Σαϊτάν Παζάρ, στην μικρή πλατεία Δαρδανελίων, έχει τοποθετηθεί μία προτομή του, που κοιτάει με κατεύθυνση προς την αγορά και το λιμάνι.

Από το Σαϊτάν Παζάρ μπορείτε να περιπλανηθείτε και στα υπόλοιπα στενά του ιστορικού κέντρου της πόλης, να ανηφορίσετε για την Παλιά Αγορά, να δείτε τον ιστορικό Ναό του Αγίου Αθανασίου με τις σπάνιες τοιχογραφίες και φυσικά να γευτείτε τα θαλασσινά, για τα οποία η Πρέβεζα είναι ευρέως γνωστή. Σε κάθε περίπτωση, αν επισκεφτείτε την πόλη, όποιον δρόμο και να πάρετε, είναι σχεδόν αδύνατο να μην περάσετε από το Σαϊτάν Παζάρ, που η ενέργειά του είναι μοναδική και τραβάει τον κόσμο σαν μαγνήτης. Εκεί κάθε Χριστούγεννα τοποθετούνται πολλά λαμπιόνια και μικρά έλατα, στις Απόκριες μπαίνουν χρωματιστές κορδέλες, ενώ το Πάσχα οι καταστηματάρχες σπάνε κατά μήκος του πεζόδρομου τα μπότια για καλοτυχία. Στο background ηχούν ρεμπέτικα από κάποιο μικρό κουτούκι, και φωνές από παρέες που βρίσκουν κάτω από τις μπουκαμβίλιες ένα ασφαλές καταφύγιο διασκέδασης και νοσταλγίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.