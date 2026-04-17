Νησάκι της Παναγίας στην Πάργα

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Πάργα δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μία από τις πιο ιστορικές και όμορφες παραθαλάσσιες κωμοπόλεις της Ηπειρωτικής Ριβιέρας και εν γένει της Ελλάδας, που κάθε χρόνο μαζεύει χιλιάδες τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου. Πολλοί την χαρακτηρίζουν ως το Αμάλφι της Ελλάδας, καθώς τα πολύχρωμα σπίτια, το κάστρο και το νησιωτικό σύμπλεγμα που αναπτύσσεται μπροστά της δημιουργούν ένα σπάνιο σκηνικό, μεγάλου φυσικού κάλλους, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Σίγουρα θα έχετε δει κάποια φωτογραφία της σε καρτ ποστάλ ή στα διαφημιστικά σποτ του Υπουργείου Τουρισμού για την χώρα μας, με την εικόνα της να έχει ταξιδέψει στα πέρατα της οικουμένης. Βλέποντάς την από μακριά, είναι σαν να βλέπεις μία λεπτοδουλεμένη ζωγραφιά, καθώς κάθε μία ξεχωριστή λεπτομέρεια στο τοπίο προσδίδει ομορφιά στο γενικό σύνολο.

Φυσικά, το βλέμμα μαγνητίζει από την πρώτη στιγμή το πανέμορφο Νησάκι της Παναγίας, που βρίσκεται μπροστά από το λιμάνι της Πάργας, μια ανάσα μακριά απ’ την ακτή, με το ομώνυμο λευκό εξωκκλήσι, που κάθε Καλοκαίρι φιλοξενεί δεκάδες γάμους. Οι βάρκες που υπάρχουν στον μώλο περνούν τον κόσμο απέναντι, ενώ κάποιοι δεινοί κολυμβητές επιχειρούν να φτάσουν κολυμπώντας από την παραλία του Κρυονερίου. Το νησί είναι κατάφυτο από πεύκα, έχει βραχώδη ακτογραμμή και μία μικρή αμμουδιά, ενώ στο υψηλότερο σημείο του βλέπουμε τα λείψανα ενός φρουρίου, που χτίστηκε από τους Γάλλους το 1808 και επόπτευε ένα μέρος του όρμου της Πάργας. Εκτός όμως από το εκκλησάκι της Παναγίας, υπάρχει και ένα δεύτερο, μικρότερο, αυτό του Αγίου Προκοπίου. Όταν πέφτει η νύχτα τόσο τα εκκλησάκια, όσο και το φρούριο φωτίζονται και δημιουργούν μία άκρως κινηματογραφική εικόνα, που κερδίζει τόσο την προσοχή, όσο και τα φλας των επισκεπτών. Μάλιστα, στους εορτασμούς του Δεκαπενταύγουστου το νησί έχει την τιμητική του, ενώ τον ουρανό της γραφικής κωμόπολης φωτίζουν πολλά πυροτεχνήματα.

Μία ιστορία που λίγοι γνωρίζουν γι’ αυτό το νησί, είναι πως ήθελε να το αγοράσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης, πριν την απόκτηση του θρυλικού Σκορπιού. Μάλιστα, είχε φτάσει στο λιμάνι της Πάργας με την θαλαμηγό «Χριστίνα», και ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι με τους ντόπιους, όμως έφυγε στεναχωρημένος, καθώς δεν κατάφερε να αποκτήσει το όμορφο αυτό νησί, που τόσο πολύ ποθούσε. Το Νησάκι της Παναγίας του είχε κεντρίσει την προσοχή για πολλά χρόνια, και όταν πια είχε την οικονομική δυνατότητα για μία τέτοια αγορά, αποφάσισε να το διεκδικήσει, αλλά τελικά απέτυχε. Αν σήμερα το νησί ήταν ιδιωτικό, σίγουρα δεν θα μπορούσε να το χαρεί ελεύθερα ο κόσμος. Δεν θα γίνονταν γάμοι στο εκκλησάκι, ούτε θα μπορούσαμε να κολυμπήσουμε στην μικρή του αμμουδιά. Σίγουρα η απόκτησή του από τον Ωνάση θα προσέφερε ιδιαίτερη δημοφιλία στο μέρος, όμως η Πάργα ούτε αυτή έχει ανάγκη, μια και η ομορφιά της είναι από μόνη της η καλύτερη διαφήμιση.

Ίσως το μόνο αρνητικό που θα μπορούσε να προσάψει κάποιος σ’ αυτήν την κατά τα άλλα παραμυθένια κωμόπολη της Ηπείρου, είναι πως τους καλοκαιρινούς μήνες, και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, λόγω του υπερτουρισμού επικρατεί το αδιαχώρητο τόσο στα γραφικά καλντερίμια, όσο και στον κεντρικό οδικό άξονα, ενώ το parking γίνεται γρίφος για γερούς λύτες, με τις ουρές των αυτοκινήτων να εκτείνονται για πολλά χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Πάργας. Αν θέλετε να χαρείτε στο έπακρο τις ομορφιές αυτού του τόπου, ίσως να προτιμήσετε μία επίσκεψη τον Μάιο ή τον Σεπτέμβριο, που ο καιρός είναι εξίσου καλός, και δεν έχουν κατακλύσει το μέρος οι ορδές των τουριστών από την Ιταλία και την Γερμανία. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Πάργα, με την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, τα ιστορικά μνημεία και τις παραδεισένιες ακρογιαλιές, θα σας αποζημιώσει στο έπακρο!



Πηγή: skai.gr

