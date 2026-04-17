Εξόρμηση στην γραφική Κορωνησία

Του Νικόλα Μπάρδη

Καταμεσής του Αμβρακικού Κόλπου, από την βόρεια πλευρά του, συναντούμε ένα μικρό και άκρως γραφικό νησάκι, που συνδέεται με την στεριά με μία στενή λωρίδα γης. Ο λόγος φυσικά για την Κορωνησία, που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει μέσα από κάποια ταινία εποχής. Παραδοσιακά σπίτια, καλαμιώνες, μικρές βάρκες και ο βυζαντινός ναός της Παναγίας δημιουργούν ένα σκηνικό απαράμιλλου φυσικού κάλλους, που δεν έχει αλλοιωθεί ακόμη από την υπέρμετρη ανάπτυξη και τον τουρισμό.

Ο νησιωτικός αυτός οικισμός ενώνεται με την Άρτα με έναν μακρύ ασφαλτοστρωμένο δρόμο περίπου 20 χιλιομέτρων, που δεξιά κι αριστερά έχει θάλασσα. Η Κορωνησία είναι γνωστή και ως το «Πέρα Νησί», και ενώ εκεί κατοικούν περίπου 90 μόνιμοι κάτοικοι, το

Καλοκαίρι ο πληθυσμός τριπλασιάζεται από εκδρομείς που παραθερίζουν σ’ αυτόν τον άγνωστο για πολλούς μικρό παράδεισο.

Η Κορωνησία φημίζεται για τις ψαροταβέρνες, τις μεγάλες γαρίδες του Αμβρακικού και για τα χέλια, ενώ αν βρεθείτε εκεί την ώρα του ηλιοβασιλέματος, θα αντικρίσετε ένα από τα πιο όμορφα θεάματα που έχετε δει ποτέ στην ζωή σας. Τα έντονα κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα βάφουν επιδέξια τον ορίζοντα, η θάλασσα ήρεμη αντικατοπτρίζει την πλάση όλη και ο ήλιος βουτάει στο βάθος, πίσω από την χερσόνησο της Πρέβεζας. Μάλιστα, η εκκωφαντική ησυχία του τόπου κάνει ακόμη πιο μαγική την στιγμή, και μπορείς να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα χωρίς κανέναν περισπασμό. Συχνά περιμετρικά του νησιού μαζεύονται και πολλά φλαμίνγκο, που δίνουν μία έξτρα γοητεία στο μέρος.

Αναμφίβολα, το πιο ιστορικό μνημείο της Κορωνησίας είναι η βυζαντινή εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ο ναός που βλέπουμε σήμερα αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο τμήμα ενός πολύ παλιού μοναστηριού, που ιδρύθηκε γύρω στον 10ο αιώνα από έναν μοναχό από την Κορυτσά. Οι πολλές κειμενικές αναφορές στην μονή της Παναγίας της Κορωνησίας φανερώνουν το σημαντικό ρόλο που έπαιζε στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας και του Αμβρακικού. Το μνημείο αποτελείται από το καθολικό του ναού του Γενεσίου της Θεοτόκου, τα προκτίσματά του και το κωδωνοστάσιο, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ελαιοτριβείο και το παρεκκλήσι του Οσίου Ονουφρίου. Δυστυχώς δεν διασώζονται τα παλαιότερα κελιά των μοναχών, ούτε το τείχος που υψωνόταν περιμετρικά της μονής, καθώς καταστράφηκαν το 1910.

Κολυμπήστε στα ήρεμα νερά του Αμβρακικού, δοκιμάστε την περίφημη γάμπαρη, διαβάστε ένα βιβλίο σ’ ένα παγκάκι στο λιμάνι, και κάντε ποδηλατάδα στην άκρη της λιμνοθάλασσας Λογαρού. Η

Κορωνησία μπορεί να μην είναι ένα αναπτυγμένο τουριστικό θέρετρο, αλλά εκεί ακριβώς κρύβεται και η ξεχωριστή της γοητεία. Όσοι την επισκέπτονται την ερωτεύονται με την πρώτη ματιά, και επιστρέφουν εκεί ξανά και ξανά… Αν, λοιπόν, αποζητάτε μία ήσυχη απόδραση για digital detox, μακριά από τη βαβούρα των μεγαλουπόλεων και τα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα, ίσως βρήκατε τον απόλυτο προορισμό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.