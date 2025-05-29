Συνεργασία JetBlue και United Airlines: Η συμφωνία που ανακοίνωσαν

Η United Airlines και η JetBlue Airways ανακοίνωσαν μια συμφωνία την Πέμπτη το πρωί η οποία αφορά τα προνόμια των συχνών επιβατών και την πώληση εισιτηρίων της μιας αεροπορικής εταιρείας στον ιστότοπο της άλλης.

Εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, η συμφωνία, που ονομάζεται ''Blue Sky'', θα επιτρέψει στα μέλη MileagePlus της United και στα μέλη TrueBlue της JetBlue να κερδίσουν και να εξαργυρώσουν μίλια στις «περισσότερες» πτήσεις που εκτελούνται από την άλλη αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με δήλωση των αερομεταφορέων όπως μεταδίδει το CNN. Τα προνόμια συχνών επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιότητας επιβίβασης, των δωρεάν αποσκευών και των προτιμώμενων θέσεων θα προσφέρονται όταν οι επιβάτες ταξιδεύουν με το αεροσκάφος της άλλης αεροπορικής εταιρείας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα φέτος, σημειώνει η ανακοίνωση.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα παραμείνουν χωριστές εταιρείες και θα διαχειρίζονται και θα τιμολογούν τις πτήσεις τους ανεξάρτητα, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

