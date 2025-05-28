Του Νικόλα Μπάρδη

Στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, 3 ναυτικά μίλια μακριά από τη Νεάπολη Λακωνίας βρίσκεται η μαγευτική Ελαφόνησος. Σήμερα στο νησί μένουν μόνιμα περίπου 700 κάτοικοι, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο ο πληθυσμός διπλασιάζεται! Ειδικά τον μήνα Αύγουστο το νησί πλημμυρίζει με επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, που έρχονται για να θαυμάσουν την αυθεντικότητα του τόπου και το αξεπέραστο φυσικό κάλλος. Γιατί η Ελαφόνησος μπορεί να είναι μικρή σε έκταση, αλλά έχει παραλίες άκρως παραδεισένιες και εξωτικές, που όμοιές τους δύσκολα συναντούμε αλλού.

Το νησί έχει έκταση 19 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αποτελεί τον Δήμο Ελαφονήσου του Νομού Λακωνίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος αποτελείται από το χωριό Ελαφόνησος και τους οικισμούς Καπάρι, Κάτω Νησί, Λεύκη και Πούντα. Εκτός από τους φιλόξενους ντόπιους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται με την αλιεία και τον τουρισμό, εκεί θα συναντήσετε και πολλούς ξένους, που γοητευμένοι από την Ελαφόνησο, παράτησαν τα πάντα και πήγαν να ζήσουν εκεί μόνιμα. Νότια της Ελαφονήσου βρίσκονται τα γραφικά και εξίσου όμορφα Κύθηρα.

Το όνομά της η Ελαφόνησος το οφείλει στο πλούσιο κυνήγι που υπήρχε στην περιοχή ήδη από την αρχαιότητα, καθώς, όπως αναφέρει και ο Παυσανίας, πολλά ήταν τα ιερά της Αρτέμιδας στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα από την ύπαρξη πλήθους μικρόσωμων ελαφιών, κόκκινου χρώματος. Άλλωστε και το διάσημο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδας στο Μουσείο του Λούβρου, που κρατά ένα τέτοιο ελάφι, έχει βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί πως τότε η Ελαφόνησος δεν ήταν νησί, αλλά χερσόνησος, ενώ η αρχαία πόλη βρίσκεται στο βυθισμένο τμήμα της νησίδας Παυλοπέτρι. Ακόμη και σήμερα διακρίνονται ερείπια σπιτιών και καρόδρομοι.

Σύμφωνα με βενετσιάνικους χάρτες του 15ου αιώνα, η Ελαφόνησος αποτυπώνεται ως CERVI (τσέρβι) και τα Κύθηρα ως CERIGO (τσερίγκο), όνομα που οι ντόπιοι χρησιμοποιούν έως και σήμερα για τα Κύθηρα, κάτι που όμως δεν έγινε στην Ελαφόνησο, καθώς δεν κατοικούνταν εκείνη την περίοδο. Τέλος, το απέναντι χωριό Βιγκλάφια μαρτυρά με το όνομά του την αλήθεια αυτή (ΒΙΓΚΛΑ - ΕΛΑΦΙΑ), καθώς από εκεί απλώνεται μπροστά μας πεντακάθαρα όλος ο κάμπος ως την Ελαφόνησο, όπως και η λιμνοθάλασσα Στρογγύλη. Ως φυσικό παρατηρητήριο, λοιπόν, των κόκκινων αυτών ελαφιών, δε θα μπορούσε παρά να αποκτήσει αυτό το τοπωνύμιο.

Η Ελαφόνησος ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και αποτελεί έναν ξεχωριστό βιότοπο. Η νησιώτικη γη περιλαμβάνει θαμνότοπους με φρύγανα και ακανθώδη σαρκοποτήρια, μεσογειακά αλίπεδα, κινούμενες παράκτιες αμμοθίνες, αμμώδεις παραλίες και δάση αρκεύθων. Στα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας περιλαμβάνονται περισσότερα από 15 φυτά, ενώ στην προστατευόμενη πανίδα περιλαμβάνονται οι πράσινες θαλασσοχελώνες, τα σπιτόφιδα, οι γραμμωτές νεροχελώνες, τα χρυσά τσακάλια, οι σαΐτες, οι νανονυχτερίδες και άλλα πολλά. Ακόμη, η περιοχή είναι σημαντικός σταθμός και για πολλά μεταναστευτικά πτηνά.

Φυσικά, στο νησί βρίσκεται και μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Μεσογείου. Και ο λόγος φυσικά για τον εξωτικό Σίμο, με την λευκή άμμο και τα καταγάλανα, διαυγή νερά. Η εικόνα της πανέμορφης αυτής παραλίας έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει κατακλύσει το διαδίκτυο, μέσα από τις αναρτήσεις των τουριστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όχι άδικα θα λέγαμε! Μόλις τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό της Ελαφονήσου, στη νότια πλευρά του νησιού, βρίσκονται οι δίδυμες παραλίες του Σίμου (μικρή παραλία), και του Σαρακήνικου (μεγάλη παραλία).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ακτής εκεί είναι η ψιλή, χρυσή άμμος, τα ρηχά γαλαζοπράσινα νερά, το πανέμορφο κεδρόδασος και οι εντυπωσιακοί αμμόλοφοι, κάποιοι από τους οποίους φτάνουν μέχρι τα 10 μέτρα ύψος! Τόσο στην παραλία του Σίμου, όσο και στο γειτονικό Σαρακήνικο μπορείτε να θαυμάσετε την ιδιαίτερη ροζ άμμο, που προέρχεται από τα κόκκινα κοράλλια που υπάρχουν στον βυθό, πολλά και πολύχρωμα κοχύλια, όπως επίσης να εξερευνήσετε τον πλούσιο υποθαλάσσιο χώρο.

Αναμφίβολα, η πιο όμορφη στιγμή για να βρεθεί κανείς εκεί είναι την ώρα της ανατολής του ηλίου, που λίγο πριν ξημερώσει τα αστέρια στον ουρανό φαίνονται μαγικά, διότι δεν υπάρχει φωτορύπανση, όπως επίσης και τις νύχτες με πανσέληνο, όταν η λευκή άμμος αντανακλά το φως του φεγγαριού και η θάλασσα γεμίζει ασημόσκονη (από το πλαγκτόν που λαμπυρίζει στο σκοτάδι και είναι ορατό μόνο με το φως της σελήνης). Σε κάθε περίπτωση, όποτε και να επιλέξετε να πάτε σ’ αυτό το μέρος, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μαγευτείτε από την ακατέργαστη ομορφιά του και θα δώσετε υπόσχεση να επιστρέψετε!



Πηγή: skai.gr

