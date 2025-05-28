Η άγρια ομορφιά της Πούντας στη Λακωνία

Η παραλία της Πούντας που εκτείνεται από το χωριό Βιγκλάφια ως τη Νεάπολη απέχει περίπου 300 μέτρα από τις ακτές της Ελαφονήσου και αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο.

Πρόκειται για μια τεράστια αμμουδιά με σπάνια χλωρίδα και θέα προς την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη στον κόσμο, το Παυλοπέτρι. Ο Σύλλογος «Τουλίπα Γουλιμή» δραστηριοποιείται στην προστασία της άγριας ζωής και η Μαρία Αρώνη και τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Ψαράκη μας μιλούν για τις δράσεις του Συλλόγου.

Πηγή: skai.gr

