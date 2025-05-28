Του Νικόλα Μπάρδη

Στο νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Νεάπολη Λακωνίας, βρίσκεται καλά κρυμμένο ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας. Ο λόγος φυσικά για το Σπήλαιο της Καστανιάς, που μετρά περισσότερα από τρία εκατομμύρια έτη ζωής και ξεχωρίζει για τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες που κοσμούν το εσωτερικό του. Όλα αυτά τα χρόνια η φύση καλλιτέχνησε τον εντυπωσιακό λιθωματικό διάκοσμο και έπλασε σώματα και μορφώματα μιας αμύθητης φαντασίας. Μπαίνοντας στο εσωτερικό του σπηλαίου θα περιπλανηθείτε ανάμεσα σε θεόρατους κόκκινους και λευκούς «καταρράκτες», γιγάντιες πολύσχημες κολώνες, και «κουρτίνες» από σταλακτίτες, που κρέμονται σαν κέρινα ομοιώματα απ’ την οροφή, ενώ ο φωτισμός κάνει ακόμη πιο υποβλητική την ατμόσφαιρα.

Πριν από αρκετές δεκαετίες, ένας βοσκός της περιοχής, ονόματι Σπυρίδων Στιβακτάς, παρατήρησε ένα σμήνος μελισσών που μπαινόβγαινε από μία τρύπα. Περίεργος καθώς ήταν, πήρε μία δάδα και ακολούθησε τις μέλισσες, κατεβαίνοντας μέσα στη γη. Τότε, αντίκρισε ένα μαγικό θέαμα. Το σπήλαιο που ανοίγονταν μπροστά του τον καθήλωσε με την ομορφιά του. Λίγα χρόνια μετά, το 1958, και ενώ το Σπήλαιο του Διρού είχε αρχίσει να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη φήμη, ο τότε νομάρχης έστειλε μία κάρτα σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, για να διαφημίσει το Σπήλαιο του Διρού. Ο κ. Στιβακτάς, αφότου είδε αυτήν την κάρτα, λύγισε και δεν μπόρεσε να κρατήσει άλλο το μυστικό του… Αποκάλυψε, λοιπόν, πως και ο ίδιος είχε βρει ένα σπήλαιο εξίσου όμορφο και πιο εντυπωσιακό.

Η έκταση του Σπηλαίου είναι 1.500 τ.μ., και χωρίζεται σε δύο επίπεδα, ενώ οι επισκέπτες ακολουθούν μία διαδρομή 500 μέτρων στα έγκατα της γης. Σπάνιες παρουσίες όπως δίσκοι, επίπεδοι σταλαγμίτες, εκκεντρίτες και ελικτίτες, έχουν τον ιδιαίτερο τόπο τους στο σπήλαιο και αποτελούν σημαντικούς σταθμούς της ξενάγησης. Αν είστε τυχεροί, ίσως συναντήσετε και τον μοναδικό κάτοικο του σπηλαίου: το τυφλό και κουφό δολιχόποδο. Πρόκειται για ένα είδος ακρίδας, που δεν θα μπορούσε να ζήσει πουθενά αλλού, παρά μόνο μέσα στο σπήλαιο, όπου εκπέμποντας κύματα εντοπίζει τον χώρο και βρίσκει και την τροφή του.

Το σπήλαιο σχηματίστηκε μέσα σε ασβεστόλιθους ιουρασικής ηλικίας (145 έως 195 εκατομμυρίων ετών) της ενότητας «Τριπόλεως», μετά από μια περίοδο γεωλογικών ταραχών στην ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου Μαλέα, που τη διαδέχθηκε μια δραστήρια περίοδος σταγονορροής και δημιουργίας χημικών ιζημάτων. Ο λιθωματικός διάκοσμος αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο σε κρυσταλλική μορφή, εμπλουτισμένο με οξείδια μετάλλων του υπεδάφους, που του χαρίζουν μία μοναδική παλέτα από επτά χρώματα.

Η καταπράσινη ορεινή διαδρομή για το Σπήλαιο της Καστανιάς ακολουθεί την ανατολική απόληξη του Πάρνωνα, που σβήνει στο απόκοσμο και εντυπωσιακό ακρωτήριο του Μαλέα. Στον προαύλιο χώρο του σπηλαίου λειτουργεί σήμερα και αναψυκτήριο, ενώ σε μικρή απόσταση από εκεί βρίσκεται το ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, που είναι σημαδεμένο απ’ τα περάσματα κουρσάρων και κατακτητών. Αν βρεθείτε σ’ αυτήν την άκρη της Πελοποννήσου, αξίζει να οργανώσετε μία εκδρομή και να επισκεφτείτε το μοναδικό αυτό σπήλαιο.



