Την κορυφαία θέση στη λίστα της Skytrax με τα καλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο για το 2025 κατέκτησε το αεροδρόμιο Changi στη Σιγκαπούρη για 13η φορά. Η λίστα διαμορφώθηκε βάσει αξιολογήσεων από επισκέπτες σε τουλάχιστον 565 αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο Changi είναι ένας προορισμός από μόνος του. Περιλαμβάνει check-in για να επιτρέπει στους επιβάτες να αφήνουν τις αποσκευές τους έως και 48 ώρες πριν από την πτήση τους και ο χρόνος στο αεροδρόμιο να γίνεται μέρος των διακοπών όπως μεταδίδει το CNN. Είναι γνωστό για τα καταστήματα πολυτελείας και για τις δραστηριότητες που προσφέρει. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κήπους, καταρράκτη, ξενοδοχεία, σπα, εκθέσεις τέχνης, μουσείο, κινηματογράφο καθώς και θεματικό πάρκο δεινοσαύρων.

Αεροδρόμιο Changi στη Σιγκαπούρη

Το αεροδρόμιο Changi επενδύει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα έξι χρόνια στη βελτίωση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων, ανέφερε το CNN Business τον περασμένο μήνα.

Έχει επίσης σχεδιαστεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Γίνονται εργασίες για έναν πέμπτο τερματικό σταθμό που θα προστεθεί στους υπάρχοντες τέσσερις, ο οποίος θα ανοίξει τη δεκαετία του 2030.

Στη δεύτερη θέση της λίστας της Skytrax είναι το γεμάτο έργα τέχνης Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad στο Κατάρ, εύκολα ένας από τους πιο πολυτελείς αεροπορικούς κόμβους στον κόσμο ενώ από την 3η μέχρι την 6η θέση το Αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon (Νότια Κορέα) και το Διεθνές Αεροδρόμιο Narita (Ιαπωνία).

Στα 20 καλύτερα αεροδρόμια παγκοσμίως συγκαταλέγονται 9 ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad Κατάρ

Αεροδρόμιο Haneda στο Τόκιο

Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon Νότια Κορέα

Διεθνές Αεροδρόμιο Narita (Ιαπωνία)

Βάσει της κατάταξης της Skytrax τα 20 καλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο για το 2025 είναι τα εξής:

Αεροδρόμιο Changi στη Σιγκαπούρη Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad (Κατάρ) Αεροδρόμιο Haneda στο Τόκιο Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon (Νότια Κορέα) Διεθνές Αεροδρόμιο Narita (Ιαπωνία) Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ Αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού Αεροδρόμιο Fiumicino στη Ρώμη Αεροδρόμιο Μονάχου Αεροδρόμιο Ζυρίχης Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι Αεροδρόμιο Ελσίνκι-Βάνταα Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης Αεροδρόμιο Μελβούρνης Διεθνές Αεροδρόμιο Chubu Centrair (Ιαπωνίας Αεροδρόμιο Κοπεγχάγης Αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν

