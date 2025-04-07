Ο Elizabeth Street Garden - ο «κήπος με τα γλυπτά» στη συνοικία Νολίτα της «Μικρής Ιταλίας» του Μανχάταν - εδώ και χρόνια είναι ένας κοινοτικός χώρος συγκέντρωσης για καλλιτέχνες και κατοίκους της πόλης.

Πρόκειται για το «κρυφό» διαμαντάκι της Νέας Υόρκης, που μόνο οι ντόπιοι, οι μποέμ και οι «ψαγμένοι» επισκέπτες γνωρίζουν.

Πρόκειται για ένα μικρό παρκάκι - πέρασμα, στριμωγμένο ανάμεσα στα κτίρια της συνοικίας, που καμμία αίγλη δεν έχει σε σχέση με τα διάσημα πάρκα της Νέας Υόρκης, όπως το Central Park στην καρδιά του Μεγάλου Μήλου και το Botanic Garden, τον Βοτανικό Κήπο, του Μπρούκλιν.

Αυτός ο μικρός κήπος έχει γίνει διάσημος για τα αγάλματα που τον στολίζουν και για την πυκνή σκιά του που προσφέρει ανάσσες δροσιάς - μία όαση ηρεμίας στην πολύβουη Little Italy.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή - η οποία κατέχει τη γη - ανακοίνωσε πρόσφτα σχέδια για τη μετατροπή του πάρκου σε μια «αστική όαση», κίνηση κατά της οποίας τάχθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ινδάλματα του Σόχο όπως η Πάτι Σμιθ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Just as spring is beginning & Elizabeth Street Garden is full of people, the City is preparing to lock the gates to the public.



Any politician, candidate, or city agency that says you have to destroy community gardens to address the housing crisis is selling you a false choice. pic.twitter.com/681fuo7l8C — Elizabeth Street Garden (@ElizabethStGrdn) March 29, 2025

Πρόσφατα μάλιστα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση κατοίκων που προσπαθούν να διασώσουν το πάρκο, όπου τραγούδησε και η Πάτι Σμιθ.

If ever there was a day to represent what Elizabeth Street Garden stands for…



Thanks to everyone who showed up in support & solidarity!



Hundreds people gathered to celebrate and show the city of New York what we’re fighting for.



Our hearts are full & we have hope pic.twitter.com/Qm0Shu795r — Elizabeth Street Garden (@ElizabethStGrdn) April 4, 2025

«Το πάρκο είναι ένα εντελώς μοναδικό δημόσιο καταφύγιο, όπου η τέχνη, η φύση, η λογοτεχνία και ο ακτιβισμός κατοικούν ειρηνικά» έγραψε η Πάτι Σμιθ σε επιστολή της τον Αυγούστου 2024 προς τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς που ασκεί πίεση για την ανέγερση κατοικιών στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

