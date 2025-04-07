Λογαριασμός
Elizabeth Street Garden: Το «κρυφό» διαμαντάκι της Νέας Υόρκης που σε λίγο δεν θα υπάρχει - Δείτε φωτογραφίες

Ο «κήπος με τα γλυπτά» είναι αγαπημένο στέκι των ντόπιων και πολλών καλλιτεχνών αλλά οι αρχές σκοπεύουν σύντομα να τον κλείσουν

Elizabeth Street Garden

Ο Elizabeth Street Garden - ο «κήπος με τα γλυπτά» στη συνοικία Νολίτα της «Μικρής Ιταλίας» του Μανχάταν - εδώ και χρόνια είναι ένας κοινοτικός χώρος συγκέντρωσης για καλλιτέχνες και κατοίκους της πόλης.

Πρόκειται για το «κρυφό» διαμαντάκι της Νέας Υόρκης, που μόνο οι ντόπιοι, οι μποέμ και οι «ψαγμένοι» επισκέπτες γνωρίζουν. 

Elizabeth Street Garden

Πρόκειται για ένα μικρό παρκάκι - πέρασμα, στριμωγμένο ανάμεσα στα κτίρια της συνοικίας, που καμμία αίγλη δεν έχει σε σχέση με τα διάσημα πάρκα της Νέας Υόρκης, όπως το Central Park στην καρδιά του Μεγάλου Μήλου και το Botanic Garden, τον Βοτανικό Κήπο, του Μπρούκλιν. 

Αυτός ο μικρός κήπος έχει γίνει διάσημος για τα αγάλματα που τον στολίζουν και για την πυκνή σκιά του που προσφέρει ανάσσες δροσιάς - μία όαση ηρεμίας στην πολύβουη Little Italy.

Elizabeth Street Garden

Elizabeth Street Garden

Ωστόσο, η δημοτική αρχή - η οποία κατέχει τη γη - ανακοίνωσε πρόσφτα σχέδια για τη μετατροπή του πάρκου σε μια «αστική όαση», κίνηση κατά της οποίας τάχθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ινδάλματα του Σόχο όπως η Πάτι Σμιθ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Elizabeth Street Garden

Πρόσφατα μάλιστα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση κατοίκων που προσπαθούν να διασώσουν το πάρκο, όπου τραγούδησε και η Πάτι Σμιθ

«Το πάρκο είναι ένα εντελώς μοναδικό δημόσιο καταφύγιο, όπου η τέχνη, η φύση, η λογοτεχνία και ο ακτιβισμός κατοικούν ειρηνικά» έγραψε η Πάτι Σμιθ σε επιστολή της τον Αυγούστου 2024 προς τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς που ασκεί πίεση για την ανέγερση κατοικιών στην περιοχή.

