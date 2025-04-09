Του Νικόλα Μπάρδη

Τα Υψηλά Αλώνια, γνωστά και ως «Ψηλαλώνια», είναι μία από τις πιο ιστορικές και δημοφιλείς συνοικίες της Πάτρας, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και αποτελεί αγαπημένο σημείο συνάντησης και συνάθροισης, τόσο για τους ντόπιους, όσο και για τους επισκέπτες. Η πλατεία των Υψηλών Αλωνιών είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας και είναι ιδιαίτερα γνωστή για την έντονη κίνηση που έχει, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και για τους instagrammable φοίνικες που τη στόλιζαν κάποτε. Αρκετά χρόνια μετά την καταστροφή τους από το σκαθάρι, ο Δήμος φύτεψε νέους στη θέση τους, ελπίζοντας κάποια στιγμή η πλατεία να αποκτήσει την πρότερη όψη της. Εκεί γίνονται στις μέρες μας οι εκδηλώσεις των Ανθεστηρίων της Πρωτομαγιάς, όπως και πολλά από τα δρώμενα του φημισμένου Πατρινού Καρναβαλιού. Ο ανδριάντας του Παλαιών Πατρών Γερμανού, πρωτεργάτη της Επανάστασης του 1821, στέκεται σε περίοπτη θέση στη δυτική πλευρά της πλατείας.

Τα Υψηλά Αλώνια αποτελούσαν παλιότερα την έδρα των εξοχικών κατοικιών των πλούσιων οικογενειών του εμπορίου της Πάτρας, ενώ ένα διάστημα υπήρξαν και χώρος εκτελέσεων θανατοποινητών. Σήμερα είναι μία αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή, με στενούς δρόμους γύρω από την πλατεία, έντονη ζωή και πολλά καταστήματα. Η περιοχή συνορεύει στα ανατολικά με την συνοικία της Αγίας Αικατερίνης, ενώ στα όρια της βρίσκονται άλλες δύο πλατείες, η Πλατεία Ομονοίας και η Πλατεία Βουδ, η οποία αποτελεί νότιο άκρο της, ενώ στα δυτικά της υψώνονται τα Ρωμαϊκά Αναλημματικά Τείχη, που κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου λειτούργησαν και ως καταφύγια. Την περίοδο της χούντας, το εμβληματικό κτίριο του σταφιδέμπορα Βουρλούμη, που είχε αγάλματα από το δωδεκάθεο στην σκεπή του, γκρεμίστηκε, οι τρεις ιστορικοί κινηματογράφοι της πλατείας έγιναν πολυκατοικίες, όπως και το εμβληματικό Θέατρο «Λυρικόν», στο υπόγειο του οποίου υπήρχε κατακόμβη και καταπακτή από τα ρωμαϊκά χρόνια.

Πίσω στο μακρινό 1883 η πλατεία αριθμούσε 5 βρύσες, 15 κρυστάλλινους φανούς και μία εξέδρα για μουσική. Περιμετρικά της υπήρχαν πολλά αρχοντικά, κρεοπωλεία, αλλά και καφενεία τα οποία διανυκτέρευαν! Λίγα χρόνια αργότερα, το 1899, ο Γεώργιος Α’ αγόρασε κτήμα σ’ αυτήν την περιοχή, ενώ την ίδια εποχή έφτιαξαν στην πλατεία τα γυμναστήριά τους τα σωματεία Παναχαϊκός Γ.Σ. και Γ.Ε. Πατρών, τα οποία αργότερα πέρασαν στην ιδιοκτησία της Παναχαϊκής. Το γυμναστήριο της ΓΕΠ πουλήθηκε και έγινε θερινό σινεμά, το οποίο λειτουργούσε μέχρι την δεκαετία του '90. Στα σημερινά αξιοθέατα της πλατείας συγκαταλέγεται το ηλιακό ρολόι, προσφορά του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού Σώματος, που τοποθετήθηκε στην πλατεία το 1953, καθώς και το Μέγαρο Γκολφινόπουλου. Τέλος, νοτιοδυτικά της πλατείας υπάρχουν οι Σκάλες της οδού Τριών Ναυάρχων και μία προτομή του Κωστή Παλαμά.

Η πλατεία αποπνέει vintage vibes απ’ άκρη σ’ άκρη, και ενώ η πόλη της Πάτρας έχει αλλάξει ριζικά πρόσωπο από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα, η πλατεία δεν έπαψε στιγμή να αποτελεί σημείο κατατεθέν της πόλης και να «κρατάει» πάντα τους Πατρινούς κοντά της, γεγονός που εξηγεί και το πόσο ζωντανή είναι στις μέρες μας. Οι ντόπιοι σίγουρα θα έχουν να σας πουν πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες που έχουν εκτυλιχθεί γύρω και μέσα στην πλατεία, ενώ οι νέες γενιές μεγαλώνουν ακόμη στην αγκαλιά της. Καθίστε σε ένα γειτονικό καφέ, απολαύστε τον ήλιο της πόλης και ακούστε παιδικές φωνές να πλανώνται στον αέρα. Η Πάτρα μπορεί να είναι μία μεγάλη πόλη, όμως πολλές γωνιές της, όπως αυτή, κρύβουν μέσα τους κάτι από την ομορφιά της ελληνικής επαρχίας.

Πηγή: skai.gr

