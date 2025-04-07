Βόλτα στο Χιονοδρομικό των Καλαβρύτων

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Χιονοδρομικό Κέντρο των Καλαβρύτων βρίσκεται σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του Χελμού, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, με τις πίστες του να ξεκινούν από τα 2.340 μέτρα, μέσα σε ένα αλπικό τοπίο με πυκνό ελατόδασος και φρέσκο χιόνι κατά την χειμερινή περίοδο. Εκεί συναντούμε συνολικά 13 πίστες – 5 κόκκινες, 3 μπλε, 3 πράσινες και 2 μαύρες – και 8 αναβατήρες, ενώ τα χιλιόμετρα της διαστρωμένης χιονοδρομίας φτάνουν στα 25 χιλιόμετρα. Το Χιονοδρομικό βρίσκεται πολύ κοντά στα γραφικά Καλάβρυτα, που κάθε χειμώνα γεμίζουν με λάτρεις των βουνών και των χειμερινών σπορ, καθιστώντας την περιοχή έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας.

Ο Χελμός αποτελεί οροσειρά της βόρειας Πελοποννήσου και εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της Αχαΐας και ένα μικρότερο μέρος του Νομού Κορινθίας. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της άλλοτε Επαρχίας των Καλαβρύτων και η υψηλότερη κορφή του φτάνει μέχρι τα 2.355 μέτρα. Η ονομασία του σημαίνει «χιονισμένο βουνό», καθώς κάθε χειμώνα ντύνεται στα λευκά. Αποκαλείται και «Αροάνια Όρη», ονομασία γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, από τον ποταμό Αροάνιο που πηγάζει στις πλαγιές του, σε ένα τοπίο μεγάλου φυσικού κάλλους κοντά στο χωριό Πλανητέρο. Το δημοφιλές Χιονοδρομικό βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του ορεινού όγκου του Χελμού, ενώ η βάση του απέχει περίπου 14 χιλιόμετρα από την κωμόπολη των Καλαβρύτων.

Η δημιουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων υπήρξε ιδέα του Πάνου Πόλκα, ο οποίος διατέλεσε Δήμαρχος Καλαβρύτων από το 1974 ως το 1990, και είχε ως στόχο την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Άλλωστε, το όρος του Χελμού αποτελούσε ανέκαθεν πόλο έλξης για τους λάτρεις της ορειβασίας και της χιονοδρομίας, και η ιδέα είχε αξιόλογες προοπτικές, όμως στην αρχή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Έτσι, ο Πόλκας δημιούργησε την πρώτη δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με σκοπό την εκμετάλλευση του έργου. Το Χιονοδρομικό Κέντρο άνοιξε τις «πύλες» του για το κοινό τον χειμώνα του 1988. Το 2002 το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πήρε το όνομα του δημιουργού του, Πάνου Πόλκα, με σκοπό να τιμηθεί ο ίδιος, μετά από τον ξαφνικό του θάνατο.

Στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων ο επισκέπτης μπορεί να βρει σήμερα πολύ καλές τουριστικές υποδομές και χώρους εστίασης, ενώ αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για weekend break τόσο για τους Πατρινούς, όσο και για τους Αθηναίους. Εκεί μπορείτε να φτάσετε οδικώς με το αυτοκίνητό σας, με ski buses που πραγματοποιούν συχνά δρομολόγια τη χειμερινή περίοδο, ή αν θέλετε να επιλέξετε μία πιο γραφική και ρομαντική εναλλακτική, μπορείτε να ανέβετε με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, που ξεκινάει από το Διακοπτό και περνάει μέσα από μία ειδυλλιακή διαδρομή στο φαράγγι του Βουραϊκού. Το μόνο σίγουρο είναι πως το φυσικό τοπίο θα σας μαγέψει και θα δημιουργήσετε τις πιο ωραίες αναμνήσεις με φόντο τις κάτασπρες πλαγιές του Χελμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.