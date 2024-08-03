Σκιάθος: Η ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες

Ένας απογευματινός περίπατος στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου στάθηκε η αφορμή για να γνωρίσουμε από κοντά τον «Αλιευτικό Τουρισμό» και πόσο συναρπάζει τους επισκέπτες του πανέμορφου νησιού των Σποράδων.

Στο μουράγιο ήταν δεμένος ο «Καπετάν Σταύρος», ένα δεκάμετρο σκάφος, περιποιημένο και καθαρό και ένας άνδρας καλάριζε τα δίχτυα του από την ψαριά της ημέρας. Ο Άγγελος Κωνσταντέλιας είναι ένας από τους τέσσερις ψαράδες της Σκιάθου που ασχολούνται τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια με τον αλιευτικό τουρισμό.

Μας υποδέχεται με χαμόγελο, ενώ δείχνει μεγάλη προθυμία να εξηγήσει τι προσφέρουν ο ίδιος και οι άλλοι συνάδελφοί του ψαράδες, στους τουρίστες.

Ο Άγγελος Κωνσταντέλιας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εξήγησε ότι «είμαστε όλοι και όλοι τέσσερις ψαράδες που λειτουργούμε επαγγελματικά και θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο πώς γίνεται το ψάρεμα, πώς μαγειρεύεται το ολόφρεσκο ψάρι και πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ψαριά μας. Όλα ξεκινούν από το προηγούμενο απόγευμα που έρχονται τουρίστες και μας ρωτούν αν μπορούμε να οργανώσουμε τη βόλτα και το ψάρεμα για τους ίδιους, την οικογένειά τους ή και τους φίλους τους.Τ ο ραντεβού μας κλείνεται για την επόμενη μέρα και γύρω στις 8.30 με 9 το πρωί η όμορφη περιπέτεια - εμπειρία ξεκινά».

Όπως εξήγησε ο Άγγελος Κωνσταντέλιας ,«συνήθως ανοιγόμαστε γύρω από το νησί και κατευθυνόμαστε σε απάνεμους όρμους όπως οι Κουκουναριές, τα Καστρονήσια, προς τα Λαλάρια όταν δεν φυσάει βοριάς, στον Άρκο, στον Τσουγκριά ή και στον Αγνώντα της Σκοπέλου και εκεί ρίχνουμε τα δίχτυα μας, ενώ οι επιβαίνοντες πελάτες κολυμπούν και απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά της περιοχής».

Η διαδικασία δεν είναι εύκολη όπως διαπιστώσαμε, αφού διαρκεί πάνω από 3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το ψάρεμα και να σηκωθούν τα δίχτυα, την ίδια ώρα που η ανεμελιά και το κολύμπι κυριαρχούν μεταξύ της παρέας των τουριστών. Ποτέ δεν ξεπερνούν τα δέκα άτομα, και είναι καλύτερα να πρόκειται για οικογένεια ή παρέα φίλων για περισσότερη συνεννόηση.

Και μόλις ανέβουν τα δίχτυα στο κατάστρωμα, ακούγονται τα πρώτα επιφωνήματα θαυμασμού και χαράς. Τότε αρχίζει το ξεδιάλεγμα. Μπορεί να υπάρχουν από τσιπούρες και λαβράκια μέχρι αστακοί και καλαμάρια.

Ακολουθεί το στρώσιμο του τραπεζιού από τον Άγγελο και τη σύζυγό του και μπαίνουν στη φωτιά η κατσαρόλα ή το τηγάνι ανάλογα με τα ψάρια που πιάστηκαν. Τα κρίταμα μαζεμένα από τα βουνά της Σκιάθου, το εξαιρετικό ντόπιο ελαιόλαδο και όλα τα μυρωδικά βρίσκονται στο τραπέζι, ενώ η ωραία ελληνική μουσική με τον Ζορμπά ανάβει το κέφι και μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν τις στιγμές. Ψαρόσουπα, τηγανητά μικρά ψαράκια, μεγαλύτερα ψάρια ψημένα στη σχάρα και συνδυασμένα με ωραίες ελληνικές σαλάτες, ελιές κάθε είδους και άφθονο κρασί έκαναν μία ατμόσφαιρα μοναδική και χάριζαν στιγμές αλησμόνητες καταμεσής της καταγάλανης θάλασσας.

Οι ξένοι αγαπούν γεύσεις όπως οι αχινοί και τα οστρακοειδή που είναι ιδιαίτερες, σπεσιαλιτέ των ελληνικών θαλασσών. Βέβαια, χρειάζεται ειδική άδεια για να αλιεύσει κάποιος τους αχινούς, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και παρακολούθηση μέσω του συστήματος VMS.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Άγγελος Κωνσταντέλιας, οι άνθρωποι στους οποίους αρέσει ο Αλιευτικός Τουρισμός είναι συνήθως άτομα ευαισθητοποιημένα με τη Φύση και τη σέβονται. Ξέρουν ότι η επιλογή τους να αποκτήσουν τέτοια εμπειρία δεν είναι εύκολη και το κόστος συμμετοχής ανά άτομο κυμαίνεται από 80 μέχρι και 150 ευρώ, ανάλογα και με την περιοχή που θα επιλέξουν για να πάνε.

Ο Αμερικανός Τόμας Μπράουν ήταν τόσο ενθουσιασμένος ο ίδιος που έφερε και όλη την τετραμελή οικογένειά του και τρεις επιπλέον φίλους από τη Νέα Υόρκη για να ζήσουν όλοι μαζί αυτή την εμπειρία.

Η Ιταλίδα Βαλέρια Σένα από το Τορίνο έλεγε ότι ένιωσε πως βρέθηκε στον παράδεισο και ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκε τόσο κοντά το μεγαλείο της Φύσης και της Ζωής. Την επόμενη μέρα από την πρωτόγνωρη εμπειρία της θα πετούσε για την πόλη της και θα έλεγε σε όλους τι έζησε στη Σκιάθο, όπως ανέφερε.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Σκιάθου Αλέκος Ευσταθίου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε πως «ο αλιευτικός τουρισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι του Τουρισμού και θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε και θα προωθήσουμε την προσπάθεια αυτή και με τη συμμετοχή τους και προβολή τους σε μεγάλες διεθνείς Εκθέσεις που συμμετέχει ο Δήμος μας».

Ο Άγγελος Κωνσταντέλιας το σούρουπο της ίδιας μέρας, μετά το επίμονο ταξίδι του πίσω από τον Τσουγκριά και μπροστά από τον Άγιο Φλώρο, καθάριζε και πάλι τα δίχτυα του αφού και η επόμενη μέρα θα ήταν ακόμη πιο δύσκολη. Με τον ήλιο να λάμπει έπρεπε να είναι άψογος οικοδεσπότης - ψαράς για τους οκτώ Βρετανούς που είχαν προγραμματίσει ακόμη μία βόλτα στα νερά της Σκιάθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.