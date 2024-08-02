Οι εκπτώσεις και οι προσφορές του καλοκαιριού από την Seajets

H SEAJETS, όπως κάθε χρόνο, συνεχίζει και φέτος να στηρίζει τις ελληνικές οικογένειες που επιθυμούν να περάσουν τις διακοπές τους στα πανέμορφα νησιά μας, προσφέροντας νέες εκπτώσεις και προσφορές. Αυτές οι εκπτώσεις έρχονται να προστεθούν στις ήδη σημαντικά μειωμένες τιμές που ισχύουν φέτος για πολλούς προορισμούς, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο την μεταφορά στους αγαπημένους προορισμούς των Ελλήνων.

Προσφορές & Εκπτώσεις με ισχύ από τις 23/7 έως 30/9

Στην κορύφωση της θερινής σεζόν, η SEAJETS προσφέρει τις παρακάτω εκπτώσεις:

• Έκπτωση 20% σε τετραμελείς οικογένειες, στα εισιτήρια επιστροφής επιβάτη με την ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετ’ επιστροφής (ακολουθεί πίνακας με τα δρομολόγια που ισχύει η έκπτωση).

• Έκπτωση 15% σε όλους τους προορισμούς σε μέλη τρίτεκνων οικογενειών, με την επίδειξη σχετικών εγγράφων, ώστε να στηριχθούν οι τρίτεκνες ελληνικές οικογένειες που αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού ιστού της χώρας μας.

• Εκπτώσεις για ημερήσιες εκδρομές πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος

- Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιστροφής επιβατών από Πάρο προς Μύκονο, εφόσον εκδοθεί ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής για την ίδια ημέρα.

- Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιστροφής επιβατών από Πάρο προς Τήνο, εφόσον εκδοθεί ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής για την ίδια ημέρα.

- Έκπτωση 40% στα εισιτήρια επιβατών από Πάρο προς Θήρα, εφόσον εκδοθεί ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής για την ίδια ημέρα.

- Έκπτωση 40% στα εισιτήρια επιστροφής επιβατών από Νάξο προς Μύκονο, εφόσον εκδοθεί ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής για την ίδια ημέρα.

- Έκπτωση 40% στα εισιτήρια επιστροφής επιβατών από Νάξο προς Τήνο, εφόσον εκδοθεί ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής για την ίδια ημέρα.

Για τη χορήγηση της έκπτωσης δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια, η έκπτωση ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διαδικασία της κράτησης εισιτηρίων μετ’ επιστροφής .

Για τα εισιτήρια της κράτησης με την έκπτωση 50% και 40% στα εισιτήρια επιστροφής δεν επιτρέπεται να γίνει ακύρωση στα εισιτήρια αναχώρησης. Για να ακυρωθούν τα εισιτήρια αναχώρησης θα πρέπει να ακυρωθεί ολόκληρη η κράτηση. Τα εισιτήρια της επιστροφής μπορούν να ακυρωθούν και όλα τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας.

Για τα εισιτήρια της κράτησης με την έκπτωση 40% και στα δύο σκέλη επιτρέπεται να ακυρωθεί ολόκληρη η κράτηση ή να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας.

Εκπτώσεις που ήδη ισχύουν για όλη την σεζόν:

• Εκπτώσεις σε μόνιμους κατοίκους Σποράδων, Δυτικών Κυκλάδων (Σέριφο, Σίφνο, Μήλο) και άγονων γραμμών.

• Έκπτωση 10% στα εισιτήρια επιστροφής αυτοκινήτων και επιβατών σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών από και προς Βόλο για Σποράδες (Σκιάθο – Σκόπελο - Αλόννησο), όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια μετάβασης.

• Έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και στους συνοδούς αυτών.

• Έκπτωση 50% στα αναπηρικά ΙΧ.

• Έκπτωση 50% σε σπουδαστές δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και σε σπουδαστές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) σε ισχύ.

• Έκπτωση 50% σε πολύτεκνους σε οικονομική θέση.

• Έκπτωση 50% σε συνταξιούχους του ΝΑΤ σε οικονομική θέση.

• Έκπτωση 50% σε παιδιά από 5 έως 10 ετών.

• Μηδενικός ναύλος σε παιδιά μέχρι 5 ετών.

• Μηδενικός ναύλος σε άπορους, με επίδειξη σχετικών εγγράφων από το Λιμεναρχείο.

• Εισιτήρια με ατέλεια σε λιμενικούς και τα υπηρεσιακά τους οχήματα για υπηρεσιακές μετακινήσεις.

• Δεκτές γίνονται οι στρατιωτικές καταστάσεις επιβίβασης για όλα μας τα δρομολόγια.

Επιπλέον, η εταιρεία μας παρέχει εκπτώσεις κατόπιν αιτήματος στους παρακάτω φορείς:

• Ξενοδοχειακές μονάδες Σποράδων

• Τουριστικούς Οργανισμούς

• Αθλητικούς Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία

• Πολιτιστικούς Συλλόγους

• Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς όπως to Make A Wish, Το Χαμόγελο του Παιδιού κλπ.

• Σε Σώματα Ασφαλείας στη γραμμή Βόλος - Σποράδες

Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές και δεν συνδυάζονται με άλλες εμπορικές εκπτώσεις, σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας εδώ

Πηγή: skai.gr

