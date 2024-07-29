Ο Άνεμος σας ταξιδεύει στην καρδιά του Αιγαίου

ΑΝΕΜΟΣ, το όνομα του πολυτελούς Cruise Ferry της Aegean Sea Lines που από την πρώτη μέρα δρομολόγησής του, έχει κερδίσει επάξια τις εντυπώσεις για την άνεση και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει στο επιβατικό κοινό.

Με ολική χωρητικότητα 13.047 τόνων, μήκος 136 μέτρα και πλάτος 24, ο ΑΝΕΜΟΣ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 1.700 επιβάτες και 350 αυτοκίνητα ή 55 φορτηγά με μέγιστη ταχύτητα 21,5 ναυτικά μίλια την ώρα.

Σύμφωνα με το νηογνώμονά του ο οποίος είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο, το πλοίο ανήκει στην Α’ κλάση σε όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του, τηρεί τα υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας, ενώ είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα συστήματα ναυσιπλοΐας.

Ο ΑΝΕΜΟΣ διαθέτει ευρύχωρους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους που εκτείνονται σε τέσσερα κύρια καταστρώματα. Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του καταστρώματος της οικονομικής θέσης (με πρόσβαση τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους), των αριθμημένων καθισμάτων αεροπορικού τύπου και του πιο πολυτελούς σαλονιού της πρώτης θέσης.

Παράλληλα, ο ΑΝΕΜΟΣ διαθέτει πολυάριθμες καμπίνες, μεταξύ των οποίων και καμπίνες για όσους ταξιδεύουν με κατοικίδια καθώς και άλλες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Άλλωστε το πλοίο είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Αυτό ωστόσο που κάνει τον ΑΝΕΜΟ να ξεχωρίζει και να τον καθιστά ως το πλέον Pet Friendly πλοίο της Ακτοπλοΐας, είναι οι παροχές του προς όλους εκείνους που ταξιδεύουν με τα κατοικίδιά τους, αφού διαθέτει ανεξάρτητο εσωτερικό σαλόνι στο οποίο μπορεί να ταξιδέψει κανείς χωρίς να αποχωριστεί ούτε στιγμή τον τετράποδο φίλο του και όλο αυτό χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Στις λοιπές παροχές συγκαταλέγονται τα τέσσερα μπαρ του πλοίου, η πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πρώτων βοηθειών, οι ανδρικοί και γυναικείοι χώροι φροντίδας βρεφών, η μεγάλη αίθουσα ψυχαγωγίας ενώ σύντομα θα αξιοποιηθούν από την εταιρεία και τα επιπλέον διαμερίσματα που διαθέτει το πλοίο.

Η Aegean Sea Lines χάρη στο πολύ ανταγωνιστικό της ναυλολόγιο και στην πληθώρα προσφορών που παρέχει φέρνει τα νησιά των Κυκλάδων ακόμα πιο κοντά στην ελληνική οικογένεια.

• 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής όταν η κράτηση είναι aller-retour

• 20% εκπτωτικός ναύλος για μικρά ΙΧ ως 3,70 μέτρα

• 50% έκπτωση σε φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων• 25% έκπτωση σε φοιτητές Πανεπιστημίων Εξωτερικού

• Ως 50% σε πολύτεκνους και 30% στο ΙΧ τους

• 30% σε τρίτεκνους και 20% στο ΙΧ τους

• 50% σε ΑΜΕΑ και σε έναν συνοδό

• 20% σε μέλη της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

• 20% σε επιβάτες άνω των 65 ετών

• 20% σε όλα τα σώματα ασφαλείας

Παράλληλα τα μέλη του προγράμματος πιστότητας Aegean Sea Club της Aegean Sea Lines έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δωρεάν μετακινήσεις συγκεντρώνοντας αντίστοιχα μίλια.

Ο ΑΝΕΜΟΣ εκτελεί καθημερινά δρομολόγια από τον Πειραιά (Πύλη Ε2) προς τα νησιά της Σερίφου, της Σίφνου, της Μήλου και της Κιμώλου, ενώ προσεγγίζει και την Κύθνο δύο μέρες την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις και προσφορές που παρέχει η εταιρεία, μέσα από την εντελώς νέα και φιλική προς το χρήστη ιστοσελίδα της www.aegean-sealines.gr ή μέσα από το μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών γραφείων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το 210.96.90.950 ή να στείλετε το μήνυμά σας στο info@aegean-sealines.gr.





