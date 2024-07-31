Θάσος: Tο νησί με τα καταπράσινα τοπία και τις ονειρεμένες παραλίες...

Με φόντο το μπλε της θάλασσας και το πράσινο της φύσης, το νησί των Σειρήνων είναι ένας ξεχωριστός τόπος με πλούσια φυσική ομορφιά.

Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου να ξυπνάς πρωί σε ένα όμορφο χωριό. Πιο μακριά, βρίσκεται μια παραδεισένια παραλία με ονειρεμένες αποχρώσεις που αγκαλιάζεται αρμονικά από το καταπράσινο τοπίο. Αφού κάνεις τη βουτιά σου, πηγαίνεις σε μια όμορφη ταβέρνα και ξελογιάζεσαι από τα έδεσματά της. Αφού φας και κατακλιστείς από την καλοκαιρινή ραστώνη, παρακολουθείς τον ήλιο να φεύγει. Το βράδυ, βγαίνεις για ποτό σε έναν παραδοσιακό οικισμό. Η αρχιτεκτονική του σε συνδέει με ένα μαγικό τρόπο με το παρελθόν και την ιστορία. Αυτή είναι η Θάσος.

Παρακάτω θα βρεις έναν οδηγό για όσα πρέπει να κάνεις και να δεις εκεί.

Παραλίες για βουτιές

Οι παραλίες της Θάσου θα σε αφοπλίσουν. Γαλαζοπράσινα νερά που ξεπροβάλλουν μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Ανάμεσα στις καλύτερες παραλίες της, θα βρεις την Γκιόλα, τη φυσική πισίνα –όπως την αποκαλούν– την παραλία Σαλιάρα ή Μάρμαρα, η οποία θα σε μαγέψει με την εξωτική ομορφιά της, την παραλία Παράδεισος και τη Χρυσή Αμμουδιά.

Όμορφα παραδοσιακά χωριά

Πέρα από τις καταγάλανες παραλίες της, η Θάσος είναι φημισμένη και για τους όμορφους οικισμούς της. Στα παραθαλάσσια χωριά της Θάσου, θα συναντήσεις τον Λιμένα (πρωτεύουσα του νησιού) και τα Λιμενάρια, ενώ στα ορεινά χωριά την Παναγία, την Ποταμιά και τον Θεολόγο. Σε αυτά τα όμορφα γραφικά χωριά, θα θαυμάσεις την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία, και θα απολαύσεις τα τοπικά πιάτα.

Φαγητό

Για να αισθανθείς στο έπακρο την αύρα και τη φιλοξενία ενός τόπου, πρέπει να δοκιμάσεις τα παραδοσιακά πιάτα του. Αν βρεθείς στη Θάσο, πρέπει σίγουρα να δοκιμάσεις πεντανόστιμα τοπικά εδέσματα όπως ελιές, μέλι, χταποδοκεφτέδες, κατσικάκι και το «λιόκαυτο» ψάρι τους.

Δραστηριότητες

Δεν τελειώσαμε ακόμη. Εντάξει θα κάνεις τις βουτιές σου, θα περιπλανηθείς στα παραδοσιακά χωριουδάκια, θα φας πεντανόστιμα πιάτα, αλλά δεν θες να αποκομίσεις και άλλες εμπειρίες από την όμορφη Θάσο; Φυσικά και θες. Ανάμεσα στη λίστα σου λοιπόν, πρέπει να μπει σίγουρα μια στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, μια επίσκεψη στην Αρχαία Ακρόπολη, την Αρχαία Αγορά, αλλά και στο Αρχαίο Θέατρο. Ακόμη, αν είσαι οπαδός των καταδύσεων και των θαλάσσιων σπορ, τότε η λίστα σου θα γεμίσει με κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, windsurfing, ιστιοπλοΐα, αλεξίπτωτο θαλάσσης και πολλά ακόμη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.