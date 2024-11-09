Εάν σχεδιάζετε άμεσα μία εξόρμηση στο εξωτερικό, ακόμα καλύτερα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, μπορείτε φέτος να επιλέξετε έναν… διαφορετικό, άγνωστο στους πολλούς προορισμό, που όμως θα σας μαγέψει.

Η Σινάια, «κρυμμένη» σε μια κοιλάδα στα Καρπάθια, είναι η «Αράχωβα» της Ρουμανίας, 140 χιλιόμετρα βόρεια του Βουκουρεστίου και μόλις 5 ώρες από την Αθήνα – μιάμιση ώρα η πτήση μέχρι το Βουκουρέστι και περίπου 2 ώρες μετά οδικώς, προς βορρά.

Ακόμα όμως και δεν θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, η Σινάια συνδέεται με το Βουκουρέστι με τρένο και καθημερινά υπάρχουν περισσότερα από 50 δρομολόγια.

Μαγικά βουνά και παραμυθένια κάστρα

Το παραμυθένιο Κάστρο Πέλες, κορυφαίο αξιοθέατο και φυσικό ντεκόρ για κινηματογραφικές παραγωγές

Μέσα από μία ειδυλλιακή διαδρομή, η Σινάια ξεπροβάλει σε μία στροφή της κοιλάδας Πραχόβα και εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. Μεγάλοι δρόμοι και πεζοδρόμια, παραδοσιακά κτίρια, πολύ πράσινο και χαλαρή, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα – άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το μέρος αυτό επέλεξε ο Κάρολος Α’, πρώτος βασιλιάς της Ρουμανίας να κτίσει το παραμυθένιο θερινό του ανάκτορο, το Κάστρο Πέλες, το οποίο αποτελεί κορυφαίο αξιοθέατο και φυσικό ντεκόρ για κινηματογραφικές παραγωγές.

Το Κάστρο Πέλες - χτισμένο σε μια υπάρχουσα μεσαιωνική διαδρομή που συνδέει την Τρανσυλβανία και τη Βλαχία – θεωρείται το πιο συναρπαστικό κάστρο της Τρανσυλβανίας – ανώτερο και από το κάστρο Bran (κάστρο του Δράκουλα) σύμφωνα με τους ντόπιους – και ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης. Μάλιστα, ήταν το πρώτο Ευρωπαϊκό κάστρο φωτισμένο εξ' ολοκλήρου από ηλεκτρικό ρεύμα!

Κοντά στο Κάστρο Πέλες βρίσκεται το μικρότερο,αλλά εξίσου μαγευτικό, κάστρο Pelişor (Πελισόρ) σε στυλ Αρ Νουβό, που έφτιαξε ο Κάρολος για τον ανιψιό του και μελλοντικό βαισλιά της Ρουμανίας, Φερδινάδο.

Το μικρότερο αλλά εξίσου μαγευτικό, κάστρο Πελισόρ

Λίγο πριν το Πέλες, ανεβαίνοντας προς την παλιά πόλη της Σινάια, βρίσκεται και η διάσημη βυζαντινή Μονή της Σινάια, γύρω από την οποία χτίστηκε η πόλη.

Το μοναστήρι χρονολογείται από το 1695. Χτίστηκε από τον πρίγκιπα Μιχαήλ Κατακουζηνό και πήρε το όνομά του από το Βιβλικό Όρος Σινά.

Το βυζαντινό μοναστήρι της Σινάια με την μικρή αλλά περίτεχνη εκκλησία

Βόλτα στο κέντρο

Περπατώντας στα πεζοδρόμιο της Σινάια – πόλη απόλυτα φιλική προς τα παιδιά, παρεμπιπτόντως – θα θαυμάσετε τις εντυπωσιακές επαύλεις αλλά και τα σύγχρονα, πολυτελή ξενοδοχεία και θα απολαύσετε το καφέ και το φαγητό σας σε καφε και εστιατόρια με κουζίνες για όλα τα γούστα.

Εμπειρία αποτελεί ένα δείπνο στο ιαπωνικό steak house Benihana, παράρτημα της διάσημης αλυσίδας, στο ξενοδοχείο Alexandrion. Ο προσωπικός σας σεφ ετοιμάζει μπροστά στα μάτια σας την παραγγελία σας, με εντυπωσιακά «κόλπα» και μαεστρία.

Θα περάσετε ώρες χαλάρωσης στο μεγάλο, κεντρικό πάρκο της πόλης Ντιμίτριε Γκίκα με τα δαιδαλώδη μονοπάτια στον ίσκιο αιωνόβιων πλατανιών και πολύχρωμων παρτεριών με παιδικές χαρές και ένα μεγάλο κυκλικό σιντριβάνι – δικαίως αποτελεί αγαπημένο σημείο χαλάρωσης και αναψυχής ντόπιων και επισκεπτών.

Μία στάση στο πάρκο της Σινάια θα σας ξεκουράσει και θα σας αναζωογονήσει

Βόλτα στο κέντρο της πόλης, πολύ άνετα ακόμα και με μικρά παιδιά

Από τα κτίρια που ξεχωρίζουν στην πόλη είναι το παλιό καζίνο Sinaia - που σήμερα χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και συνέδρια, το Μουσείο– Πινακοθήκη Τέχνης καθώς και ένα μουσείο αφιερωμένο στον γνωστό Ρουμάνο συνθέτη Τζόρτζε Ενέσκου, ο οποίος θεωρείται ο σπουδαιότερος Ρουμάνος μουσικός όλων των εποχών.



Το καζίνο της πόλης, χτισμένο από τον Κάρολο Α

Βόλτα στο βουνό (και για σκι τον χειμώνα)

Αυτή την περίοδο, τα φθινοπωρινά δάση των Καρπαθίων μοιάζουν με πίνακα ζωγραφικής, που σε προσκαλούν για ατελείωτες βόλτες μέσα στα μονοπάτια πεζοπορίας που υπάρχουν. Τον χειμώνα όμως, μετά τον Δεκέμβριο συνήθως, η πόλη ντύνεται στα λευκά και οι λάτρεις των χειμερινών σπορ ανεβαίνουν στην κορυφή του όρους Μπουτσέγκι, για σκι και σνόουμπορτ στις πλαγιές του χιονοδρομικού κέντρου της πόλης.



Το χιονοδρομικό κέντρο της Σινάια

Από το κέντρο της Σινάια, όλο τον χρόνο δύο τελεφερίκ μεταφέρουν τους επισκέπτες στην κορυφή του βουνού, προσφέροντας μια μοναδική, πανοραμική θέα στην πόλη και ολόκληρη την κοιλάδα Πραχόβα.

Η θέα από ψηλά κόβει την ανάσα

Οι προτάσεις για διαμονή στη Σινάια απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια (η Ρουμανία είναι έτσι κι αλλιώς σχετικά οικονομικός προορισμός).

Μπορείτε να βρείτε πολύ φτηνό δωμάτιο σε έναν γραφικό ξενώνα στα περίχωρα της πόλης, μέχρι πολυτελή σουίτα σε ένα από τα «χλιδάτα» ξενοδοχεία στο κέντρο, όπως το Alexandrion Experience με το «ελληνοπρεπές» όνομα, εμπνευσμένο από τον Μέγα Αλέξανδρο.

Η Σινάια είναι ένας κοντινός αλλά παράλληλα διαφορετικός προορισμός που θα σας εντυπωσιάσει, θα σας ξεκουράσει και θα σας κάνει να θέλετε να ξαναγυρίσετε. Δεν λέγεται άλλωστε τυχαία «Διαμάντι των Καρπαθίων». Ενα ταξίδι θα σας πείσει!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.