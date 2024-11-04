Στους 100 «κρυμμένους παραδείσους» όλου του κόσμου συγκαταλέγεται η Ίος σύμφωνα με τον ετήσιο κατάλογο που δημοσίευσε το Business Insider με το βλέμμα στραμμένο στην ερχόμενη σεζόν. Προηγήθηκε εκτενής έρευνα μετά από συνεντεύξεις σε ταξιδιωτικούς bloggers, μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς και πρακτορεία ταξιδίων προκειμένου να επιλεγούν τα ομορφότερα νησιά από Αμερική, Ωκεανία, Ευρώπη, Ασία και Αφρική που ακόμη διατηρούν την αυθεντικότητα τους.

«Κοιτάζοντας τις παραλίες με τη λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά, μπορεί κανείς να σκεφτείς ότι έχει δει τα πάντα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει πολύ περισσότερη ομορφιά εκεί έξω από ό,τι θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε», τονίζει ο συντάκτης της έρευνας. Η λίστα του Business Insider περιλαμβάνει εξωτικούς προορισμούς χωρίς τον συνωστισμό του υπερτουρισμού από Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Πορτογαλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Μεξικό, Κροατία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Γρεναδίνες Νήσους, Ονδούρα, Χιλή, Μάλτα, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, Νέα Ζηλανδία, Παναμά, Τουβαλού, Κιριμπάτι, Νήσους Σολομώντα, Μικρονησία, Δομινικανή Δημοκρατία, Τόνγκα, Φίτζι, Γαλλική Πολυνησία, Σευχέλλες, Μαλδίβες, Τανζανία, Μαυροβούνιο, Μαλαισία, Αυστραλία, Αμερικανική Σαμόα, Ισημερινό, Κανάριους Νήσους, Άνδεις, Βολιβία, Ιαπωνία, Ισλανδία, Νικαράγουα, Νορβηγία, Σκωτία, Κορνουάλη, Νήσο του Τζέρσεϊ, Καναδά, Πράσινο Ακρωτήριο, Κορσική, Ελλάδα, Κολομβία, Αγγλία, Βραζιλία, Κόστα Ρίκα, Υεμένη, Γερμανία και Κίνα.

Στον κατάλογο αναφέρεται πως «η Ίος είναι ένας εκπληκτικός προορισμός με πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες που διαθέτει πανέμορφες παραλίες, μοναδική ατμόσφαιρα, εντυπωσιακή νυχτερινή ζωή και εύρος επιλογών».

Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει και το Ισπανικό Conde Nast Traveller που κατατάσει την Χώρα της Ίου στα ομορφότερα χωριά της Ελλάδας αναφέροντας πως «η εκπληκτική θέα από την Παναγία την Γκρεμιώτισσα που είναι το ψηλότερο σημείο του χωριού, είναι αξέχαστη ειδικά κατά τη δύση του ηλίου. Πίσω από τους ασβεστωμένους ανεμόμυλους βρίσκεται το υπαίθριο θέατρο Οδυσσέας Ελύτης, πολύ δραστήριο το καλοκαίρι. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού βρίσκεται επίσης στη Χώρα, όπου μπορείτε να θαυμάσετε μερικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς από τον Σκάρκο, έναν από τους σημαντικότερους αρχαίους οικισμούς των Κυκλάδων».

Σημειώνεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα προβολής του προορισμού που υλοποιεί ο Δήμος Ιητών με την στήριξη εξειδικευμένων συμβούλων για την ανάδειξη του προορισμού σε καθιερωμένες και νέες ταξιδιωτικές αγορές όπως για παράδειγμα Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, ΗΠΑ και άλλες χώρες.

«Εμπλουτίζουμε διαρκώς το κάλεσμα μας με νέα στοιχεία που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Γαστρονομία, πολιτισμός, πεζοπορία, ποδηλασία, καταδύσεις, θαλάσσιες εξορμήσεις, ιστορικά και αρχαία μνημεία δημιουργούν μοναδικά συναισθήματα και “δένουν” ρομαντικά με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος, τις εξωτικές παραλίες και τη διασκέδαση, διαμορφώνοντας έναν προορισμό που πλέον έχει ενισχυμένη επισκεψιμότητα πριν και μετά την υψηλή σεζόν. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως τον Σεπτέμβριο εγκαινιάστηκε στην Ίο ένα έργο πολιτισμού ανεκτίμητης αξίας, το Μουσείο Γιάννη Γαΐτη – Γαβριέλλας Σίμωσι.

Το Μουσείο στεγάζεται σε ένα μοναδικό κτίριο επιφανείας 1.600 τ.μ. που σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Λορέττα Γαΐτη και Jacques Charrat προκειμένου να στεγάσει τη μόνιμη και δημοφιλή έκθεση του Μουσείου αλλά και παράλληλες περιοδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις. Είναι χτισμένο στην κορυφή ενός λόφου σε θέση με πανοραμική θέα στη Χώρα, το λιμάνι της Ίου και τα νησιά Σίκινο, Πάρο και Νάξο, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Το εν λόγω μουσείο θα αποτελέσει ένα “φάρο πολιτισμού” για τις Κυκλάδες και την Ελλάδα δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση του πολιτιστικού τουρισμού σε περιόδους εντός και εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν» δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών, Αντώνης Μέττος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

