Αεροσυνοδός αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο, εκείνη και οι συνάδελφοί της, δεν σηκώνουν τις τσάντες μας για να τις βάλουν στο ντουλάπι.

Στο TikTok, η Kat Kamalani, η οποία εργάστηκε ως αεροσυνοδός για έξι χρόνια, απευθύνθηκε στους ένα εκατομμύριο ακολούθους της απαντώντας στο ερώτημα για το αν μια αεροσυνοδός είναι υποχρεωμένη να βάλει τη βαλίτσα τους στο ντουλάπι.

Είπε: «Τρελό γεγονός… όλοι πιστεύουν ότι είναι δουλειά της αεροσυνοδού να σηκώνει τις αποσκευές τους για να τις βάλει στο ντουλάπι, αλλά δεν είναι».

«Στην πραγματικότητα, η αεροπορική μας εταιρεία, και ένας τόνος άλλων αεροπορικών εταιρειών, μας προτρέπουν να μη βοηθάμε επειδή μπορούν να τραυματιστούν τόσοι πολλοί με αυτό. Και δεν είσαι καν καλυμμένος».

Όπως επισημαίνει, η US Associate of Flight Attendants συμβουλεύει τα μέλη της να μη βοηθούν πελάτες με βαριές αποσκευές, επειδή σε περίπτωση τραυματισμού οι ασφαλιστές δεν καλύπτουν τους ιατρικούς λογαριασμούς.

Πρόσθεσε ότι «οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες έχουν αυτές τις μικρές κάρτες που σας δείχνουν πώς να αποθηκεύετε τις αποσκευές σας… έτσι θα είναι είτε κάθετες είτε οριζόντιες».

Η Kat συμβούλεψε, επίσης, τους ακολούθους της να δοκιμάσουν πόσο άνετα σηκώνουν τη βαλίτσα πάνω από τα κεφάλια τους για να βεβαιωθούν ότι δεν κινδυνεύουν να τραυματιστούν προσπαθώντας να τη βάλουν στο ντουλάπι κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Αν δυσκολεύεστε να σηκώσετε μεγάλα βάρη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθησύχασε η Kat τους θεατές, καθώς μπορείτε πάντα να βάλετε τα πράγματά σας σε μια μικρότερη τσάντα, η οποία μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί κάτω από το κάθισμά σας».

Πηγή: skai.gr

