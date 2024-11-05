Το Ιαπωνικό περιοδικό κρουαζιέρας «CRUISE» και η ηλεκτρονική έκδοσή του https://www.cruise-mag.com/ προτρέπουν τους αναγνώστες τους σε συναρπαστικά ταξίδια προς τις ιστορικές πόλεις της Ελλάδας, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθώς και σε κρουαζιέρες αναψυχής στα νησιά του Αιγαίου Σαντορίνη, Κρήτη, Μύκονος και Μήλος για δυνατές εμπειρίες οινογευσίας υπό το λαμπρό μεσογειακό φως.

Η Saiki Manami που υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ είναι ταξιδιωτική συγγραφέας και πιστοποιημένη οινογνώστης από την Ένωση Οινοχόων Ιαπωνίας. Επισκέφτηκε την Ελλάδα συνοδευόμενη από τον φωτογράφο Hiroaki Tamura τον περασμένο Ιούνιο, μέσω ταξιδίου εξοικείωσης που διοργάνωσε ο ΕΟΤ, σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο και την εταιρεία Celestyal Cruises.

Αφορμή στάθηκε η ανάδειξη του 2024 σε Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας-Ελλάδας, καθώς και η 125η επέτειος των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τόκιο κάνει ενέργειες για την παρουσίαση της χώρας μας ως ταξιδιωτικού προορισμού μεταξύ των οποίων και η εν λόγω δράση ΕΟΤ που παρέχει την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι Ιάπωνες την ομορφιά της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Saiki Manami «το Αιγαίο Πέλαγος είναι παγκοσμίως γνωστό ως η Μέκκα της κρουαζιέρας» και «Τα νησιά του Αιγαίου με το μεσογειακό τους κλίμα, παρέχουν τις βέλτιστες συνθήκες για την καλλιέργεια του σταφυλιού χάρη στο άφθονο ηλιακό φως και την ποιότητα του εδάφους». Εξ ου και η τετραήμερη περιήγηση στα όμορφα νησιά της Κρήτης, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Μήλου. Τόσο στην Μακεδονία και την Αττική όσο και τα νησιά μας η γνωστή συγγραφέας είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί πλήθος τοπικών οινοποιίων και να γευτούν τις καλύτερες ποικιλίες κρασιού κάθε περιοχής αποκτώντας εντυπωσιακές εμπειρίες θεματικού τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.