Ελσίνκι, Κοπεγχάγη, Εδιμβούργο, Όσλο και Στοκχόλμη είναι οι πέντε top προορισμοί εξωτερικού από την Αθήνα, ενώ Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Αμβούργο, Φρανκφούρτη και Βαρκελώνη προτιμούν οι επιβάτες από τη βάση της AEGEAN στη Θεσσαλονίκης για την περίοδο των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων.

Πάντως και εφέτος στις προτιμήσεις των επιβατών είναι και εναλλακτικοί προορισμοί, λιγότερο δημοφιλείς, όπως Τύνιδα, Κάιρο, 'Αμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ζάγκρεμπ και Μαρόκο.

Στις προτιμήσεις για τους προορισμούς εσωτερικού βρίσκονται:

- από τη βάση της Αθήνας: Σητεία, Ρόδος, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, και Κως και

- από τη βάση της Θεσσαλονίκης: Κως, Χίος, Καλαμάτα, Ρόδος, Ηράκλειο.

Πληρότητες εξωτερικού που ξεπερνούν το 80%

Σύμφωνα με τον εθνικό μας αερομεταφορέα η ζήτηση για την περίοδο των Χριστουγέννων κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά στο δίκτυο εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη.

Με βάση τα στοιχεία της AEGEAN, οι πληρότητες της στο δίκτυο εξωτερικού ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%, τόσο από και προς Αθήνα όσο και από και προς Θεσσαλονίκη, για την περίοδο περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων.

Δίκτυο εσωτερικού - Πληρότητες

Για το δίκτυο του εσωτερικού οι πληρότητες για την περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα αγγίζουν κατά μέσο όρο το 70% ενώ από/προς Θεσσαλονίκη οι πληρότητες ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%.

Ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής

Τέλος, σύμφωνα με την AEGEAN, στους παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικους προορισμούς οι κρατήσεις τείνουν να πραγματοποιούνται αρκετά νωρίτερα από την ημέρα αναχώρησης, ενώ κανείς μπορεί να βρει και ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής στους παρακάτω προορισμούς:

Από Αθήνα για

* Φλωρεντία

* Νάπολη

* Κωνσταντινούπολη

* Σμύρνη

* Ρώμη

* Βενετία

* Νίκαια

Από Θεσσαλονίκη για

* Κωνσταντινούπολη

* Μιλάνο

* Πράγα

