Εκδρομή στο Παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας

Περίπου 75 χιλιόμετρα νότια του Βόλου, στο τελείωμα της χερσονήσου της Μαγνησίας, συναντούμε το Τρίκερι, ένα μικρό, γραφικό χωριό που βρίσκεται χτισμένο στην κορυφή του υψώματος Φουρτούνα, πολύ κοντά στην είσοδο του Παγασητικού Κόλπου. Το χωριό απέχει λίγα χιλιόμετρα από την ακτή και έχει ως επίνειό του την Αγία Κυριακή, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον οικισμό. Αποτελεί έδρα, από το 1912, της ομώνυμης κοινότητας και από το 1967 έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέος οικισμός. Το Τρίκερι μέχρι την δεκαετία του 1970 δεν διέθετε πρόσβαση από χερσαίο δρόμο και η επικοινωνία γινόταν αποκλειστικά και μόνο από την θάλασσα, από την απέναντι ακτή της Μαγνησίας, γεγονός που του έδινε νησιώτικο αέρα.

Λόγω της εύκολης πρόσβασης από την θάλασσα, σε σύγκριση με την ορεινή και απόκρημνη ενδοχώρα, το χωριό απέκτησε νησιώτικο χαρακτήρα και ανέπτυξε ιδιαίτερα την ναυτιλία. Το 1821 διέθετε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους, ενώ τον 18ο και 19ο αιώνα υπήρχαν εκεί ναυπηγεία που κατασκεύαζαν ιστιοφόρα. Το Τρίκερι συμμετείχε ενεργά στην επανάσταση του Πηλίου το 1821, βοηθώντας με την χορηγία πλοίων και ναυτικών στη νεοσύστατη τότε Φιλική Εταιρεία. Μετά την κατάπνιξη της επανάστασης στο Πήλιο, η επανάσταση συνεχίστηκε στην περιοχή του Τρικερίου. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τα τελευταία χρόνια με τον τουρισμό, καθώς το μέρος αρχίζει σιγά αλλά σταθερά να ανεβαίνει στην προτίμηση των ταξιδιωτών, που επιθυμούν ένα ήσυχο μέρος για τις διακοπές τους.

Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το Παλαιό Τρίκερι, ένα μικρό νησάκι του Παγασητικού, που είναι κατάφυτο με ελαιώνες και έχει κρυστάλλινα νερά. Για να πάτε εκεί, θα πάρετε θαλάσσιο ταξί από την παραλία του Αλογόπορου, όπου και θα αφήσετε το όχημά σας, καθώς δεν κυκλοφορούν τροχοφόρα πάνω στο νησί. Άλλωστε, είναι τόσο μικρό σε έκταση, που μπορείτε να το γυρίσετε απ’ άκρη σ’ άκρη με τα πόδια! Στο Παλαιό Τρίκερι μένουν σήμερα λιγότεροι από 100 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ το καλοκαίρι το νησί σφύζει από ζωή, καθώς εκδρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό πηγαίνουν εκεί, για να δροσιστούν στα καταγάλανα νερά της περιοχής. Στο νησί υπάρχει μόνο ένας οικισμός, ενώ η ψηλότερη κορυφή του φτάνει στα 129 μέτρα υψόμετρο. Αν είστε λάτρεις του περιπατητικού τουρισμού, εκεί θα βρείτε πολλά μονοπάτια μέσα στη φύση, που θα σας μαγέψουν, κι αν είστε τυχεροί ίσως δείτε και αγριογούρουνα.

Το μικρό αυτό νησί κατοικήθηκε ήδη από την αρχαιότητα, και τα μυκηναϊκά χρόνια υπήρχε εκεί ένας εμπορικός σταθμός, στη σημερινή θέση Καβάκι. Πολλοί ερευνητές, μάλιστα, τοποθετούν εκεί την Κικύνηθο, που αναφέρει ο Όμηρος, ενώ στη νησιωτική γη έχουν βρεθεί αρχιτεκτονικά λείψανα από την κλασική και την ελληνιστική περίοδο. Το Παλαιό Τρίκερι συνέχισε να υφίσταται ως οικισμός μέχρι και τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν ο πληθυσμός του μετά από συνεχείς πειρατικές επιθέσεις και επιδρομές, αναγκάστηκε να μετοικήσει στα ορεινά της Μαγνησίας. Από τους κατοίκους του νησιού ιδρύθηκε το προαναφερθέν χωριό Τρίκερι, και το νησί απέκτησε την ονομασία Παλαιό Τρίκερι, για να ξεχωρίζει, ενώ μετά τη λήξη των επιδρομών, κάποιοι επέστρεψαν μόνιμα εκεί.

Η αλήθεια είναι πως συγκριτικά με το γειτονικό Πήλιο και τα χωριά του που έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τουριστικά, το Παλαιό Τρίκερι διατηρεί ακόμη τον αυθεντικό του χαρακτήρα και ένα πιο ήπιο τουριστικό προφίλ. Αυτό εν μέρει είναι θετικό, γιατί ο τουρισμός δεν έχει αλλοιώσει στο παραμικρό αυτόν τον παράδεισο, αλλά είναι και «αρνητικό» καθώς εκεί δεν υπάρχουν πολλές από τις ανέσεις, που μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε άλλο χωριό του Πηλίου. Πάνω στο νησί οι ρυθμοί κυλούν πιο αργά. Υπάρχουν λίγα τουριστικά καταλύματα, τα οποία έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από την Άνοιξη μέχρι και το τέλος του Καλοκαιριού, και αρκετές ψαροταβέρνες, που σερβίρουν φρέσκα θαλασσινά από τις ψαριές των ντόπιων. Το νησί αποτελεί ιδανικό ησυχαστήριο, για όσους επιθυμούν διακοπές μακριά από πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα, και κατάλληλο μέρος για digital detox.



