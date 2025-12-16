Άνοδος 20% στα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό το εννιάμηνο του 2025

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των Ελλήνων ταξιδιωτών που επέλεξαν το εξωτερικό το πρώτο εννιάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Visa. Συγκεκριμένα, η αύξηση ανήλθε σχεδόν στο 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Παράλληλα, η συνολική δαπάνη των Ελλήνων ταξιδιωτών αυξήθηκε επίσης κατά 20%. Η άνοδος ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά τους θερινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, όπου ο αριθμός των ταξιδιωτών ξεπέρασε το 20% και οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 25%.

Οι προορισμοί εντός Ευρώπης παραμένουν η βασική επιλογή για τους Έλληνες, με πάνω από το 80% των διασυνοριακών δαπανών να πραγματοποιούνται εντός του ΕΟΧ. Οι πέντε πιο δημοφιλείς χώρες είναι η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Τουρκία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αίγυπτος κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση, άνω του 80% στους Έλληνες επισκέπτες, ενώ η Ιαπωνία παρουσίασε άνοδο περίπου 70%. Ακολουθούν η Αλβανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σλοβενία ως προορισμοί με σημαντική αύξηση επισκεπτών.

Στις βασικές κατηγορίες δαπανών των Ελλήνων στο εξωτερικό περιλαμβάνονται τα εστιατόρια, τα τρόφιμα και παντοπωλεία, τα καταλύματα, η ένδυση και τα αξεσουάρ, καθώς και τα καταστήματα λιανικής. Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί όσον αφορά τις δαπάνες είναι η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Visa, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά ανά χώρα. Στην Ιταλία, το 20% των δαπανών αφορά την κατηγορία ένδυση και αξεσουάρ, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο των άλλων χωρών. Στη Γερμανία, οι δαπάνες για τρόφιμα και παντοπωλεία είναι περίπου διπλάσιες του μέσου όρου, ενώ στη Γαλλία οι ταξιδιώτες ξοδεύουν 3% περισσότερο στην ψυχαγωγία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αγορές σε πολυκαταστήματα εμφανίζουν αύξηση κατά 4% σε σχέση με τον μέσο όρο.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, τόνισε: «Κάθε ταξίδι πρέπει να είναι απλό: ένα tap της κάρτας, ένα αξιόπιστο δίκτυο, παντού. Καθώς οι Έλληνες εξερευνούν περισσότερους προορισμούς, επενδύουμε μαζί με τράπεζες και εμπόρους για να φέρουμε σύγχρονες δυνατότητες: από tokenized checkout έως ανέπαφες συναλλαγές, σε κάθε σημείο της διαδρομής, οι πληρωμές να λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο».

