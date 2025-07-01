Του Νικόλα Μπάρδη

Η Νάξος δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, αλλά έχει και τη μεγαλύτερη Χώρα! Ο σημερινός οικισμός είναι χτισμένος στη θέση που βρισκόταν κάποτε η αρχαία πόλη της Νάξου, στις δυτικές ακτές του νησιού. Το θετικό είναι ότι μπορείτε πολύ εύκολα να τη γυρίσετε με τα πόδια, ενώ εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για μία ξένοιαστη και άνετη διαμονή. Ακόμη, η Χώρα της Νάξου παραμένει ζωντανή και κατά τη διάρκεια του Χειμώνα, οπότε αν θέλετε να αποφύγετε τον καλοκαιρινό συνωστισμό, μπορείτε να ανακαλύψετε άλλη εποχή τις ομορφιές του νησιού. Μία εξίσου όμορφη περίοδος είναι η Άνοιξη, όπου το νησί γίνεται καταπράσινο απ’ άκρη σ’ άκρη, και οι αγροί γεμίζουν λουλούδια.

Καθώς το πλοίο πλησιάζει στο λιμάνι, αναμφίβολα το βλέμμα μαγνητίζει η επιβλητική Πορτάρα, που εδώ και αιώνες καλωσορίζει τους επισκέπτες του νησιού και κερδίζει τα πρώτα φωτογραφικά κλικ. Πρόκειται για μία μεγάλη μαρμάρινη πύλη, μέρος του αρχαίου Ναού του Απόλλωνα, πάνω στη νησίδα Παλάτια, που ενώνεται πλέον με τη Χώρα και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα του νησιού, και δημοφιλές spot για να απολαύσει κανείς το ηλιοβασίλεμα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, σε αυτό το νησάκι ο Θησέας εγκατέλειψε την Αριάδνη, την οποία μετά απήγαγε ο Διόνυσος με την ακολουθία του. Το νησάκι δεν συνδεόταν με τη Νάξο μέχρι το 1919, χρονιά κατά την οποία κατασκευάστηκε ο μίσχος που το συνδέει με το υπόλοιπο νησί.

Η έναρξη κατασκευής του αρχαίου ναού τοποθετείται το 530 π.Χ. από τον τύραννο Λύγδαμη, το οικοδομικό πρόγραμμα του οποίου περιλάμβανε διάφορα δημόσια κτίρια και τεχνικά έργα στο νησί. Ο ναός ήταν ιωνικού ρυθμού, με μήκος 59 μ. και πλάτος 28 μ., και είχε είσοδο στη δυτική πλευρά. Οι εργασίες σταμάτησαν οριστικά περίπου το 524 π.Χ. οπότε ο Λύγδαμις αποκαθηλώθηκε από την εξουσία του από τους Λακεδαιμόνιους, και έτσι ο ναός έμεινε ημιτελής. Μια άλλη πιθανή αιτία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η κατασκευή του ναού είναι ο πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στη Σάμο και τη Νάξο. Πολύ αργότερα, κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ., οι Χριστιανοί έχτισαν εκκλησία πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού. Η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε ήταν αφιερωμένη στην Παναγία την Παλατιανή, ενώ για να σχηματιστεί η πόρτα της χρειάστηκε να γίνει τομή στο μάρμαρο της βάσης της Πορτάρας, που είναι ορατή μέχρι και σήμερα.

Ακριβώς απέναντι από την Πορτάρα, στην κορυφή του οικισμού, βρίσκεται το καλοδιατηρημένο Ενετικό Κάστρο της Χώρας. Ο μεσαιωνικός οικισμός που βρίσκεται μέσα στα τείχη, με τα γραφικά καλντερίμια και το αρχιτεκτονικό πάντρεμα των καθολικών και ενετικών στοιχείων με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία, δημιουργούν ένα σπάνιο αστικό μωσαϊκό, που όμοιό του δύσκολα συναντούμε. Περιπλανηθείτε στα στενά, και δείτε να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας η ενδιαφέρουσα και πολυτάραχη ιστορία του νησιού. Αν βρεθείτε εκεί, αξίζει να επισκεφτείτε και το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, που στεγάζεται σε ένα ιστορικό, βενετσιάνικο κτίριο του 17ου αιώνα. Στο εσωτερικό του φιλοξενεί ευρήματα από την Πρωτοκυκλαδική Περίοδο, συμπεριλαμβανομένων ειδώλων από την ίδια τη Νάξο, το Κάτω Κουφονήσι και την Κέρο, από την Ύστερη Μυκηναϊκή περίοδο, με αναβολείς και άλλα επιτύμβια αντικείμενα από θαλαμοειδής τάφους και άλλους τάφους από τον τύμβο Καμίνι και τα Απλώματα. Μια μικρότερη έκταση έχει παραχωρηθεί για ευρήματα της Γεωμετρικής Περιόδου και μεταγενέστερα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων γλυπτών από όλες τις περιόδους της ιστορίας της Νάξου.

Και επειδή η βόλτα πάντα ανοίγει την όρεξη, η Νάξος είναι ένας γαστρονομικός παράδεισος που φημίζεται τόσο για το καλό της φαγητό, όσο και για τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά της προϊόντα, όπως η φημισμένη γραβιέρα Νάξου, οι πατάτες, τα χωριάτικα κοκόρια, τα αυγά, το λικέρ κίτρου, το ντόπιο κρασί και το τσίπουρο. Και φυσικά, εκτός από τα φρέσκα θαλασσινά (κολιός, σαλατούρι, γαύρος μαρινάτος, χταποδάκι στα κάρβουνα και αστακομακαρονάδα) που θα απολαύσετε όπου κι αν βρεθείτε, το νησί φημίζεται και για τα κρεατικά του. Το χοιρινό ρόστο, το χοιρινό φρικασέ με προβάτσες, ο κόκορας κρασάτος, το κατσικάκι με πατάτες ή μακαρόνια, ο καλόγερος (μοσχάρι με μελιτζάνες και τυριά) και το κοκκινιστό μοσχαράκι είναι μερικά από τα πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε, αν βρεθείτε στο νησί. Η Νάξος είναι ένα πλούσιο νησί, γεμάτο πολιτιστικούς θησαυρούς, αστείρευτο φυσικό κάλλος, αρχιτεκτονικά στολίδια και γαστρονομικές εκπλήξεις, που γνωρίζει πώς να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και να κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο των Ελλήνων ταξιδιωτών, όσο και των ξένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.