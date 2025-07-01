Του Νικόλα Μπάρδη

Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και φημίζεται για την πλούσια ιστορία της, την πανέμορφη ενδοχώρα με τους γραφικούς οικισμούς, την κοσμοπολίτικη Χώρα, τα παραδοσιακά προϊόντα και φυσικά για την πανέμορφη ακτογραμμή και τις δαντελωτές ακρογιαλιές της με τα γαλαζοπράσινα νερά, που κερδίζουν τους επισκέπτες από την πρώτη κιόλας βουτιά! Εκεί θα βρείτε παραλίες κυριολεκτικά για όλα τα γούστα.

Πιο οργανωμένες, οικογενειακές και ρηχές ακτές, πιο απόμερες και ρομαντικές παραλίες, ακόμη και αμμουδιές για ατελείωτο «κλάμπινγκ» μέχρι τελικής πτώσης. Το νησί είναι μεγάλο και έχει ποικιλία παραλιών, για να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει απόλυτα. Οι παραλίες του νησιού ξεχωρίζουν για τη λευκή αμμουδιά και τα κρυστάλλινα νερά, ενώ θα βρείτε εύκολα και φυσική σκιά, που είναι μεγάλο προνόμιο στις Κυκλάδες.

Εμείς βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε εν συνεχεία τις 10 καλύτερες παραλίες του νησιού, για αξέχαστες βουτιές στο βαθύ μπλε του Αιγαίου.

1. Άγιος Προκόπιος

Η παραλία αυτή ξεχωρίζει για τη μεγάλη της έκταση, την απαλή άμμο και το γραφικό τοπίο, ενώ είναι το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσεις τις εξορμήσεις σου στη Νάξο. Βρίσκεται στις δυτικές ακτές του νησιού, κοντά στον ομώνυμο οικισμό του Αγίου Προκοπίου. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. Η παραλία μήκους 2 χιλιομέτρων διαθέτει όλες τις ανέσεις και είναι ιδανική για όλες τις ηλικίες. Μάλιστα, για τους πιο τολμηρούς, υπάρχει και κέντρο καταδύσεων, για αξέχαστες υποθαλάσσιες εξερευνήσεις στα ναυάγια της περιοχής. Αν πάλι αποζητάς λίγη ηρεμία, απλά πήγαινε στη λιγότερο οργανωμένη πλευρά της παραλίας, άπλωσε την πετσέτα σου και απόλαυσε μία από τις καλύτερες παραλίες της Νάξου.

2. Αγία Άννα

Φεύγοντας από τον Άγιο Προκόπιο, συναντούμε μία ακόμη υπέροχη παραλία της Νάξου, και ο λόγος φυσικά για την Αγία Άννα. Εκεί μπορείτε να φτάσετε είτε οδικώς, είτε ακολουθώντας το μονοπάτι που υπάρχει εκεί. Αυτή η παραλία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ζευγάρια και νέους για την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα beach bars, τα ολοήμερα πάρτι της και τις καταδύσεις. Είναι μικρότερη σε έκταση από την παραλία του Αγίου Προκοπίου και εκεί μπορεί να συναντήσετε πολύ κόσμο, οπότε προτιμότερο είναι να πάτε από νωρίς, για να απολαύσετε με την ησυχία σας τα κρυστάλλινα νερά. Ακόμη, κατά μήκος της παραλίας θα βρείτε πολλές ταβέρνες και μαγαζιά, για να συνδυάσετε το μπάνιο με φαγητό, ή ένα δροσερό κοκτέιλ την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

3. Μάραγκας

Επόμενη στη σειρά είναι η παραλία του Μάραγκα, που κι αυτή συνδέεται με μονοπάτι με την παραλία της Αγίας Άννας. Η αστραφτερή, κίτρινη άμμος και τα καταγάλανα νερά μοιάζουν με οφθαλμαπάτη. Ο Μάραγκας είναι μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της Νάξου (4χλμ.) και εκεί μπορείτε είτε να παραμείνετε στην οργανωμένη πλευρά της παραλίας με τα μαγαζιά και τα θαλάσσια σπορ, είτε να πάτε στην πιο ήσυχη και ανοργάνωτη μεριά της, και να στρώσετε την πετσέτα σας στον ίσκιο των δέντρων. Κι εκεί θα βρείτε αρκετά μαγαζιά με θαλασσινά, για να συνδυάσετε τη βόλτα με φαγητό.

4. Πλάκα

Λευκή άμμος, γαλαζοπράσινα νερά και λίγα διάσπαρτα δέντρα συνθέτουν την εικόνα της Πλάκας, που είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Νάξου. Και όχι άδικα θα λέγαμε... Η boho Πλάκα βρίσκεται δίπλα στον ομώνυμο παραθαλάσσιο οικισμό και ουσιαστικά είναι η προέκταση του Μάραγκα. Ξεχωρίζει για την άγρια ομορφιά της, τα διαυγή νερά, ενώ κάθε χρόνο γεμίζει με wind και kite-surfers, που απολαμβάνουν τους δυνατούς ανέμους και τα κύματα του Αιγαίου.

5. Μικρή Βίγλα

Αν είστε λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, τότε η Μικρή Βίγλα είναι το κατάλληλο μέρος για εσάς. Είναι η καλύτερη παραλία της Νάξου για wind και kite-surfing χάρη στους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, και το πακέτο έρχονται να ολοκληρώσουν τα ρηχά νερά και η χρυσή άμμος της. Όταν δεν φυσάει, μπορείτε να νοικιάσετε κανό και να εξερευνήσετε την πανέμορφη ακτογραμμή. Λίγο πιο πέρα από τον όρμο βρίσκεται και η γραφική παραλία Καστράκι, όπου θα βρείτε επίσης κέντρο για kite και wind-surfing. Και οι δύο παραλίες βρίσκονται στη δυτική μεριά της Νάξου, και προσφέρουν ένα μαγικό και αξέχαστο ηλιοβασίλεμα.

6. Αλυκό

Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στα νότια του νησιού, φτάνουμε στο Αλυκό. Αυτή η παραλία είναι περιτριγυρισμένη από ένα κεδρόδασος και εντυπωσιακούς αμμόλοφους, που σε συνδυασμό με τα γαλαζοπράσινα νερά σχηματίζουν ένα άκρως εξωτικό σκηνικό. Εκεί θα δείτε και τα ερείπια ενός μισοτελειωμένου ξενοδοχείου, που πλέον είναι καλυμμένο με γκραφίτι και αποπνέει μία αίσθηση μυστηρίου. Πολύ κοντά στην παραλία βρίσκεται και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που προσφέρει μία μαγευτική θέα, και η βραχώδης παραλία της Χαβάης, που ενδείκνυται για κολύμπι με αναπνευστήρα. Και σ’ αυτήν την περιοχή το ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό.

7. Πυργάκι

Σε μικρή απόσταση από το Αλυκό συναντούμε την παραλία Πυργάκι, που περιβάλλεται από κέδρους, έχει ψιλή λευκή άμμο και ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Η παραλία είναι εκτεθειμένη στους ανέμους, πράγμα που σημαίνει ότι προσελκύει λιγότερο κόσμο σε σχέση με άλλες παραλίες του νησιού. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε την ησυχία, και να κάνετε κατάδυση από το βράχο, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της παραλίας.

8. Αγιασσός

Πριν αφήσουμε τις δυτικές ακτές της Νάξου, κάνουμε μία στάση στην Αγιασσό. Πρόκειται για μία μεγάλη παραλία, που περιβάλλεται από πράσινο, έχει πολλούς μικρούς όρμους και στις δύο πλευρές της, ψιλή λευκή άμμο και ρηχά νερά σε γαλαζοπράσινες αποχρώσεις, που την καθιστούν ιδανική για οικογένειες. Σε μικρή απόσταση κολυμπώντας θα βρείτε μία ακόμη παραλία, την Αθηνά, που αν είστε τυχεροί, μπορεί να την απολαύσετε και πριβέ!

9. Πάνερμος

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στην άλλη πλευρά του νησιού (νοτιοανατολικά), συναντούμε τον Πάνερμο ή Πάνορμο. Το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζει σ’ αυτήν την παραλία είναι οι ψηλοί φοίνικες, που προσφέρουν φυσική σκιά. Το σκηνικό γίνεται ακόμα πιο εξωτικό χάρη στην ψιλή, λευκή άμμο και τα βότσαλα, ενώ είναι το ιδανικό μέρος, για να αποφύγετε την πολυκοσμία και τους δυνατούς αέρηδες.

10. Ψιλή Άμμος

Ολοκληρώνουμε τη λίστα μας με την Ψιλή Άμμο, μία από τις καλύτερες παραλίες στα ανατολικά του νησιού. Πρόκειται για μία από τις πιο ήσυχες και παρθένες παραλίες της Νάξου, που δεν διαθέτει καθόλου υποδομές. Η παραλία έχει αμμόλοφους, σκόρπιους κέδρους σε όλη της την έκταση, και ρηχά πεντακάθαρα νερά. Από εκεί μπορείτε να διακρίνετε απέναντι τα Κουφονήσια, ενώ είναι το κατάλληλο μέρος για digital detox και απόλυτη χαλάρωση. Αν βρεθείτε στο νησί, μην παραλείψετε να κάνετε βουτιά σε έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους κυκλαδίτικους παραδείσους.

