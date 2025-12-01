Τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό έφτασαν, και μεταμορφώνουν το βουνό σε έναν μαγικό χειμωνιάτικο προορισμό. Με τη βοήθεια του drone, το Up Stories κατέγραψε από ψηλά την «άφιξη» του χιονιού και τις μοναδικές εικόνες που χαρίζει η φύση. Απολαύστε την ηρεμία, τη μεγαλοπρέπεια και την ομορφιά του χειμώνα που ξεκινά. Ταξιδέψτε νοερά μέσα από το βίντεο στο αγαπημένο χειμερινό καταφύγιο, με καλή παρέα και ένα ποτήρι κρασί μπροστά στο τζάκι.

