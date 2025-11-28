Επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Ρώσου

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπι της Εύβοιας αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού. Εκεί φυλάσσεται σήμερα σε ειδική λάρνακα το άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου, που πλήθος πιστών συρρέει εκεί από όλο τον κόσμο για να το προσκυνήσει, να προσευχηθεί και να λάβει την ευλογία του. Μέχρι το 1924 το ιερό λείψανο φυλασσόταν στον ναό του Μ. Βασιλείου στο Προκόπι της Μικράς Ασίας.

Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1924 οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου φεύγοντας από την περιοχή, πήραν κρυφά μαζί τους και το σώμα του Αγίου, καθώς οι Τούρκοι δεν τους άφηναν να το μετακινήσουν. Το ταξίδι τους ολοκληρώθηκε στο Προκόπι της Εύβοιας, όπου έμελλε να είναι το νέο τους σπιτικό. Εκεί έχτισαν το 1930 έναν μεγαλοπρεπή ναό για τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, και στο εσωτερικό του τοποθετήθηκε το ιερό λείψανο, για να μπορούν όλοι οι πιστοί να το προσκυνούν απρόσκοπτα.

Ήδη από το 1730, λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του, συντελέστηκαν πολλά θαύματα μπροστά από τη λάρνακα του Αγίου. Παράλυτοι περπατούσαν, τυφλοί άρχισαν να βλέπουν, δαιμόνια και άλλες ανίατες ασθένειες θεραπεύονταν. Και μάλιστα, οι μαρτυρίες δεν κάνουν λόγο για θαύματα μόνο σε Χριστιανούς Ορθόδοξους. Ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος βοηθούσε και Αρμένιους, Διαμαρτυρόμενους και Τούρκους που απευθύνονταν σε αυτόν και ζητούσαν τη βοήθεια και την επέμβασή του.

Εν έτει 1832 ο ναός του Αγίου Γεωργίου, όπου βρισκόταν αρχικά το σκήνωμα του Αγίου, λεηλατήθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι πέταξαν χωρίς καμία αναστολή τη σωρό του στη φωτιά. Όταν όμως οι Τούρκοι συνειδητοποίησαν ότι το σώμα του Αγίου δεν καιγόταν, και μάλιστα άρχισε να κινείται μέσα στις φλόγες, τράπηκαν τρομαγμένοι σε φυγή. Μετά την καταστροφή αυτού του ναού, οι πιστοί έχτισαν έναν καινούριο ναό προς τιμήν του Μεγάλου Βασιλείου, όπου και τοποθέτησαν το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννη. Εκεί παρέμεινε μέχρι να μεταφερθεί στον ελλαδικό χώρο.

Σήμερα, δίπλα ακριβώς από την ασημένια λάρνακα του Αγίου βλέπουμε και ένα μπαστούνι, που κρύβει τη δική του, ξεχωριστή ιστορία. Είναι το μπαστούνι από την γερόντισσα Μαρία Σιάκα προερχόμενη από την Αμμόχωστο της Κύπρου, η οποία θεραπεύτηκε εκεί από τον Άγιο, και με τρεμάμενη φωνή του είπε, πως αφού είναι φτωχή και δεν έχει κάτι να του προσφέρει, θα του αφήσει το μπαστούνι της, που πλέον δεν της χρειαζόταν. Δίπλα ακριβώς από το ιερό προσκύνημα υπάρχει και ένας ξενώνας για τους προσκυνητές που έρχονται από πολύ μακριά, ενώ εκτός από δωμάτια έχει αίθουσες διαλέξεων και συνεδρίων, και ένα μουσείο με ξεχωριστά εκθέματα από τον βίο και τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη.

Η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου, οπότε και τελείται μεγαλοπρεπής λιτανεία του σκηνώματος στο Προκόπι της Εύβοιας, με πλήθος πιστών από το νησί αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα να δίνουν το παρόν σ’ αυτήν τη μεγάλη στιγμή της ορθοδοξίας, για να προσκυνήσουν, να προσευχηθούν, να λάβουν την ευλογία και να ευχαριστήσουν τον Άγιο για την προσφορά και τα θαύματά του. Αν βρεθείτε εκείνες τις ημέρες στην Εύβοια, μην παραλείψετε να κάνετε μία στάση στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.