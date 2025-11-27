Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, στη βόρεια Εύβοια, η φύση παλεύει να αναγεννηθεί. Πριν από τις πυρκαγιές από όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες του δάσους, όπως παραγωγή ρετσινιού, ζούσαν πάνω από 1.000 οικογένειες. Σήμερα πολλοί πυρόπληκτοι ρητινοπαραγωγοί βοηθούν στην αναγέννηση του δάσους αλλά και στην προστασία των δασών στις περιοχές που δεν κάηκαν.

Παράλληλα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε διοργανώνει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, δεντροφύτευση στην περιοχή σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας και το Δασαρχείο Λίμνης. Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

