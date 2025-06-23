Λογαριασμός
Στο έλεος των κατολισθήσεων η σύνδεση Λεωνιδίου-Τσιταλίων

Λεωνίδιο

Ένας δρόμος ζωτικής σημασίας για τους ντόπιους είναι αυτός που συνδέει το Λεωνίδιο με το χωριό Τσιτάλια.

Οι κατολισθήσεις τα τελευταία χρόνια είναι συχνό φαινόμενο με αποτέλεσμα να έχουν συμβεί ατυχήματα.

Αποκορύφωμα μια παρ' ολίγον τραγωδία το περασμένο καλοκαίρι. Οι κάτοικοι του χωριού ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, αφού ο δρόμος αυτός είναι σημαντικό κομμάτι στην καθημερινότητά τους.

