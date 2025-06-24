Τα δέκα άθικτα και καλά κρυμμένα «πετράδια» της Ευρώπης ανακαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Express σε ταξιδιωτικό της ρεπορτάζ, σε συνεργασία με ειδικούς και σπεσιαλίστες στα διεθνή ταξίδια.

Το δημοφιλές ενημερωτικό μέσο τονίζει πως «όλο και περισσότεροι αναζητούν πλέον ένα μέρος διαφορετικό για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μάλιστα δεν είναι αμελητέο το ποσοστό ταξιδιωτών που αναζητούν μαγευτικές τοποθεσίες που δεν είναι μαζικές ή πολύ εμπορικές και που θα κάνουν τους υπόλοιπους στα social media να αναρωτιούνται πού βρίσκονται οι τελευταίοι αυτοί εναπομείναντες παράδεισοι της Ευρώπης».

Στην δέκατη θέση του καταλόγου της Express υπάρχει μια ελληνική «συμμετοχή», με τα Κουφονήσια να γοητεύουν τους λάτρεις των αληθινών αποδράσεων, καθώς «είναι δύο υπέροχα νησάκια όπου όλα βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις και είναι καλυμμένα με εξωτικές ακτές και γαλαζοπράσινα νερά».

Η λίστα περιλαμβάνει στις υπόλοιπες θέσεις τις Αζόρες στην Πορτογαλία, το Σίγκναγκι της Γεωργίας, το Τίβατ στο Μαυροβούνιο, το Σάαρεμαα το μεγαλύτερο νησί της Εσθονίας, τη λίμνη Μπόχιν στη Σλοβενία, την Ισπανική Κόστα Ντα Μόρτε, το ορεινό συγκρότημα Ρετεζάτ στην Ρουμανία, τη νήσο Κόρτσουλα της Κροατίας και το Μπάνσκο της Βουλγαρίας.

Στο ίδιο διάστημα, η βρετανική Mirror ξεχωρίζει την Ηρακλειά ως «το νησί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μείνει ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό».

Το εκτενές αφιέρωμα αναφέρει πως «πέρα από τα φανταχτερά νησιά των Κυκλάδων, το Αιγαίο διαθέτει μια ποιοτική και γαλήνια πλευρά, την οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα η Ηρακλειά. Ο μικρός πληθυσμός του νησιού έχει επιτρέψει στο φυσικό τοπίο να διατηρήσει την παρθένα ομορφιά του, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους ψαγμένους ταξιδιώτες. Η αρχιτεκτονική και των δύο χωριών είναι τυπική κυκλαδίτικη, με δαιδαλώδη δρομάκια διάσπαρτα με ασβεστωμένα σπίτια, μικροσκοπικές καλοδιατηρημένες εκκλησίες και χαρακτηριστικές μπλε πόρτες και στέγες. Ωστόσο, η Ηρακλειά αφήνει το μοναδικό στίγμα της μέσα από την παραδοσιακή αγροτική γοητεία που "διαπερνά" το νησί και τον ντόπιο ρυθμό ζωής».

Σημειώνεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του δήμου για προβολή των γνωστών και άγνωστων πτυχών της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων μέσα από συνεχείς επαφές, εκθεσιακές συμμετοχές στο εξωτερικό, εγχώριες και διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές, προβολή στα social media και δημοσιογραφικές αποστολές από ΜΜΕ που εστιάζουν σε δραστηριότητες off season.

«Ξεκινώντας έγκαιρα από τον περασμένο Σεπτέμβριο το πρόγραμμα προβολής μας, το ενδιαφέρον που συναντάμε για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά τις φετινές δυσκολίες. Ευχαριστούμε θερμά τους επαγγελματίες που στηρίζουν τις πρωτοβουλίες μας, αλλά και φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων. Οι συνολικές αφίξεις στη Νάξο για τον Μάιο "έκλεισαν" αυξητικά σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς η ελαφρά πτώση 3% στις ακτοπλοϊκές αφίξεις υπερκαλύφθηκε με το εντυπωσιακό +31% στις αεροπορικές αφίξεις», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

