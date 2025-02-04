Στο ειδυλλιακό βόρειο τμήμα της Νήσου Ουάιτ (το μεγαλύτερο νησί της Αγγλίας που βρίσκεται στη Μάγχη, Isle of Wight), δεσπόζει το εντυπωσιακό Osborne House, ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά ακίνητα της Βρετανίας, που δημιουργήθηκε για τη βασίλισσα Βικτώρια και τον πρίγκιπα Αλβέρτο.

Χτισμένο μεταξύ 1845 και 1851 στο στο East Cowes, το παλάτι ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα βασιλικά κτίσματα καθώς έχει σχεδιαστεί σε ιταλικό αναγεννησιακό στυλ από τον Τόμας Κιούμπιτ (Thomas Cubitt), τον αρχιμάστορα που «έβαλε την σφραγίδα του» στο Μπάκιγχαμ, χαρίζοντάς του την περίφημη ανατολική πρόσοψη και το μπαλκόνι.

Αν και εντυπωσιακό, η βασίλισσα Ελισάβετ Β' δεν το επισκέφτηκε ποτέ, καθώς παραχωρήθηκε στο κράτος το 1901.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το Μπάκιγχαμ και το Κάστρο του Ουίνδσορ, λίγοι είναι οι επισκέπτες που φτάνουν ως εκεί για να το θαυμάσουν.

Σήμερα, λειτουργεί ως Mουσείο υπό τη διαχείριση της English Heritage και είναι ανοιχτό στο κοινό. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους πολυτελείς χώρους του, να θαυμάσουν τους θησαυρούς της βασιλικής συλλογής και να γνωρίσουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα της οικογένειας.

Η ιστορία του Osborne House

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, συνέβαλε τα μέγιστα στον σχεδιασμό του παλατιού. Λέγεται ότι του άρεσε να κοιτάζει προς το στενό του Σόλεντ (Solent) καθώς του θύμιζε τον κόλπο της Νάπολης.

Η βασιλική οικογένεια έμενε εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάθε χρόνο τον Μάιο για τα γενέθλια της βασίλισσας Βικτωρίας, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Αλβέρτου το 1861 από τυφοειδή πυρετό, η βασίλισσα συνέχισε να το επισκέπτεται.

«Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς ένα πιο όμορφο μέρος», είχε πει για το εντυπωσιακό παλάτι στο οποίο άφησε την τελευταία της πνοή στις 22 Ιανουαρίου 1901.

Παρά την επιθυμία της να παραμείνει το ακίνητο στην οικογένεια, ο γιος και διάδοχός της, βασιλιάς Εδουάρδος Ζ΄, το δώρισε στο κράτος την ημέρα της στέψης του, στις 9 Αυγούστου 1902.

Σύμφωνα με τη Μirror, το 2018 η βασίλισσα Καμίλα - η οποία είναι δισέγγονη του Τόμας Κιούμπιτ - φωτογραφήθηκε στους χώρους του με την ηθοποιό Τζούντι Ντεντς (Judi Dench).

Πηγή: skai.gr

