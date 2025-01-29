Του Νικόλα Μπάρδη

Η Φλώρινα είναι πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, χτισμένη σε υψόμετρο 687 μέτρων και με 17.188 μόνιμους κατοίκους. Απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη (2 ώρες οδικώς) και τα τελευταία χρόνια τείνει να εξελιχθεί στον πιο hot προορισμό για “weekend break” στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ποταμός Σακουλέβας που την διασχίζει, της δίνει μία ιδιαίτερη ομορφιά και γοητεία, ενώ τα παλιά κτίρια και τα σύγχρονα καφέ που υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού, αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες, που την επιλέγουν όχι μόνο για την ιστορία της, αλλά και για το μεγάλο φυσικό της κάλλος. Το κλίμα της Φλώρινας είναι το ψυχρότερο της Ελλάδας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και του υψομέτρου. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή είναι οι -25,1 °C!

Ιστορία

Η αρχαία ονομασία της περιοχής ήταν Λυγκηστίς. Επρόκειτο για ένα αυτόνομο μακεδονικό κρατίδιο, στο οποίο κατοικούσαν συγγενή ελληνικά - μακεδονικά φύλλα δωρικής καταγωγής, και το οποίο ο Φίλιππος Β' ένωσε με το δικό του, μεγάλο Μακεδονικό Βασίλειο. Η περιοχή οφείλει την ονομασία της στον πρώτο μυθικό βασιλιά της, τον ήρωα και αργοναύτη Λυγκέα. Η περιοχή κατακλύστηκε από ελληνόφωνα φύλα γύρω στο 19ο αιώνα π.Χ. όταν η βορειότερη Πελαγονία ήταν ένα από τα δύο κύρια κέντρα του ελληνόφωνου κόσμου.

Επί Τουρκοκρατίας η Φλώρινα ήταν εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο, και η πλειοψηφία των κατοίκων της ήταν Μουσουλμάνοι. Στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα η πόλη έγινε σημαντικό κέντρο μεταποίησης καπνών, ενώ ήταν διάσημη και για τα καπνοξηραντήριά της. Η Φλώρινα απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό στις 7 Νοεμβρίου του 1912, ενώ μέχρι και το 1936 οι κάτοικοι της περιοχής, ανεξαρτήτως ηλικίας, μιλούσαν τόσο ελληνικά, όσο και βουλγάρικα, και οι δικηγόροι της πόλης έπρεπε να μιλούν και τις δύο γλώσσες, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Σήμερα εκεί υπάρχουν λιγοστοί δίγλωσσοι κάτοικοι που μιλούν την τοπική διάλεκτο, τα λεγόμενα «ντόπικα», η οποία κατατάσσεται στη σλαβομακεδονική γλώσσα.

Νυμφαίο

Η «παγωμένη ομίχλη»

Αξιοσημείωτο είναι το φαινόμενο της «παγωμένης ομίχλης», γνωστό στην περιοχή και ως «σινιάκι», που παρατηρείται συνήθως τους χειμερινούς μήνες, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο. Πρόκειται για ένα πυκνό πέπλο ομίχλης που καλύπτει ολόκληρη την πόλη της Φλώρινας και την κοιλάδα της Πελαγονίας. Το φαινόμενο μπορεί να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες (ιδιαίτερα αν επικρατεί άπνοια) και έχει ως αποτέλεσμα πέραν της πολύ χαμηλής ορατότητας, τη διατήρηση της θερμοκρασίας ακόμη και στο κέντρο της πόλης κάτω από τους 0 °C καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, την ίδια στιγμή που σε περιοχές που απέχουν μόλις μερικά χιλιόμετρα από εκεί, και βρίσκονται εκτός του λεκανοπεδίου, η θερμοκρασία να είναι αρκετά υψηλότερη.

Στις 18 Ιανουαρίου του 2012 καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία στο σταθμό της Ε.Μ.Υ. (-25,1 °C) με αρκετές αναφορές στον τοπικό τύπο να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες σε χωριά του δήμου που άγγιξαν τους -32 °C, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη καταγραφή τέτοιας θερμοκρασίας. Ο σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην πόλη σημείωσε μία μέρα νωρίτερα θερμοκρασία -22,2 °C, ενώ ο ίδιος σταθμός κατέγραφε συνεχώς ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από -20 °C από τις 16/1/12 έως και τις 19/1/12, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο να είναι μόλις -0,6 °C, και με την επικράτηση επί δεκατρείς συνεχόμενες ημέρες συνθηκών ολικού παγετού. Η παραπάνω κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να κηρύξει στις 16/1/12 τον δήμο Φλώρινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των πολικών θερμοκρασιών αλλά και των έντονων χιονοπτώσεων, που επικρατούσαν εκείνες τις μέρες.

Αξιοθέατα

Το πλούσιο και ξεχωριστό φυσικό τοπίο του νομού, καθώς και οι προσπάθειες σημαντικών Φλωρινιωτών έδωσαν την ευκαιρία στη Φλώρινα να αναπτυχθεί μέσα από προγράμματα προώθησης του οικοτουρισμού, εκμεταλλευόμενοι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για εναλλακτικές μορφές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

Θεωρείται πόλη των καλλιτεχνών, διαθέτοντας δεκάδες ζωγράφους, ποιητές και μουσικούς, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες. Το διάσημο χιονοδρομικό κέντρο του Πισοδερίου, που βρίσκεται στη θέση Βίγλα μέσα σε ένα δάσος από οξιές, απέχει μόλις 19 χιλιόμετρα από την πόλη της Φλώρινας. Εκεί έχει δημιουργηθεί ένα πανέμορφο σαλέ και δώδεκα διαδρομές: 9 πίστες, 2 δρόμοι αντοχής και 1 πίστα για snowmobile. Για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ είναι ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά της χώρας μας!

Πισοδέρι

Ακόμη, τις παραμονές των Χριστουγέννων, και συγκεκριμένα τα μεσάνυχτα από 23 προς 24 Δεκεμβρίου, οι κάτοικοι τόσο της Φλώρινας, όσο και των γύρω χωριών, ανάβουν φωτιές σε πολλές γειτονιές και συνοικίες, με μεγαλύτερη και δημοφιλέστερη τη φωτιά «Τσεκούρι Μαχαλά». Οι φωτιές αυτές ανάβουν με ξύλα από το βουνό, κυρίως κέδρα, που κάνουν θόρυβο όταν καίγονται, και σύμφωνα με τους τοπικούς μύθους διώχνουν τα κακά πνεύματα. Η προετοιμασία γι’ αυτό το έθιμο ξεκινά πολύ καιρό πριν, ενώ παλαιότερα συνηθιζόταν και το κλέψιμο ξύλων μεταξύ των ομάδων - γειτονιών κάθε φωτιάς, ως μέρος του εθίμου. Γύρω από τις φωτιές στήνεται μεγάλο γλέντι και φαγοπότι με παραδοσιακά εδέσματα, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης.

Η Φλώρινα, όμως, έχει πολλούς τουρίστες όχι μόνο τον χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, όπου λαμβάνουν χώρα πολλές εκδηλώσεις από χορευτικά, συλλόγους, ζωγράφους, χορωδίες και μουσικούς. Στα μέσα Αυγούστου του 2016 δόθηκε σε λειτουργία και ο ανακαινισμένος Ζωολογικός Κήπος της πόλης, ο οποίος την κοσμεί ήδη από το 1967.



