Του Νικόλα Μπάρδη

Το Νησί του Αγίου Αχιλλείου βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της Μικρής Πρέσπας, σε αβαθή και ελώδη περιοχή της λίμνης και συνδέεται με την απέναντι όχθη με μία πλωτή γέφυρα 650 μέτρων.

Το υψόμετρο της περιοχής είναι μεγάλο και πλησιάζει τα 900 μέτρα. Η ονομασία της, όπως και του οικισμού, προέρχεται από τον Άγιο Αχίλλιο τον Καππαδόκη, επίσκοπο Λαρίσης κατά τον 4 ο αιώνα. Μαζί με το νησί των Ιωαννίνων αποτελεί το δεύτερο κατοικημένο νησί σε λίμνη της Ελλάδος. Το χωριό του Αγίου Αχιλλείου βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της νησίδας και έχει χαρακτηριστεί ως αγροτικός ορεινός οικισμός, ενώ εκεί μένουν μόνιμα γύρω στους 20

κατοίκους.

Αναμφίβολα, το σπουδαιότερο αξιοθέατο του νησιού είναι η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό, αλλά ερειπωμένο πλέον βυζαντινό ναό του 10 ου – 11 ου αιώνα.

Στο σημείο όπου έχει χτιστεί υπήρχε πριν ένας μεγαλύτερος παλαιοχριστιανικός ναός του 6ου αιώνα. Ο ναός λεηλατήθηκε και καταστράφηκε από τους Αλαμανούς γύρω στο 1045, και τόσο οι πηγές, όσο και η αρχαιολογική έρευνα δείχνουν ότι στη συνέχεια ανακαινίσθηκε από τον δραστήριο επίσκοπο Αχριδών Θεόφραστο, που διοργάνωνε εκεί Επισκοπικές και Αρχιερατικές Συνόδους. Στο διακονικό του ναού εικάζεται πως ήταν τοποθετημένο το λείψανο του Αγίου Αχιλλείου και ότι στο δεξιό κλίτος τάφηκε ο βούλγαρος τσάρος Σαμουήλ, ο οποίος κατείχε την περιοχή για περίπου δεκαπέντε χρόνια, μέχρι που την επανάκτησαν οι Βυζαντινοί. Η βασιλική είναι τρίκλιτη, ξυλόστεγη, με νάρθηκα και δύο ψηλές πεσσοστοιχίες, και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες της κατηγορίας της. Είναι χτισμένη στη βάση ενός μικρού λόφου και έχει ενσωματωμένο οικοδομικό υλικό, από κτίσματα αρχαίας πόλης, όπως έχει παρατηρηθεί και στις υπόλοιπες εκκλησίες της νησίδας.

Το νησί παρουσιάζει μεγάλο θρησκευτικό ενδιαφέρον, και πάνω στην επιφάνειά του θα δείτε επίσης τη Βασιλική των Δώδεκα Αποστόλων, μία ερειπωμένη εκκλησία του 11 ου αιώνα, τη Μονή της Παναγίας Πορφύρας με σπάνιες τοιχογραφίες του 15 ου , 16 ου και 18 ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, που χρονολογείται από τον 14 ο αιώνα, αλλά και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, μία μικρή μονόκλιτη βασιλική του 15 ου αιώνα, που διασώζει όλες τις τοιχογραφίες της. Μπορεί, λοιπόν, να είναι μικρή σε έκταση, αλλά είναι γεμάτη βυζαντινούς θησαυρούς και μνημεία, που φανερώνουν το μεγαλείο που γνώρισε κάποτε. Σήμερα πάνω από τη λίμνη απλώνεται μία απέραντη ησυχία, ενώ όλη η πλάση καθρεφτίζεται στα νερά της και δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής. Μάλιστα, πάνω στο νησί δεν υπάρχει ούτε οδικό δίκτυο, ούτε αυτοκίνητα και θα αισθανθείτε για λίγο πως ταξιδεύετε πίσω στον χρόνο. Μάλιστα, για πολλά χρόνια πριν την κατασκευή της γέφυρας, οι κάτοικοι της περιοχής μετακινούνταν αποκλειστικά με βάρκες, τις οποίες και δένουν σήμερα στη μικρή, γραφική προβλήτα.

Η ευρύτερη περιοχή της λίμνης ενδείκνυται για πεζοπορία και ποδηλασία, ενώ αν σταθείτε τυχεροί, μπορεί να παρατηρήσετε από πολύ κοντά κάποιο σπάνιο είδος της ορνιθοπανίδας, που είναι ιδιαίτερα πλούσια. Η γεωγραφική απομόνωση του νησιού, σε συνδυασμό με τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους και τα παρθένα δάση που απλώνονται περιμετρικά της λίμνης, το κατέστησαν ιδανικό καταφύγιο τόσο για την άγρια ζωή, όσο και για τους ερημίτες, μοναχούς

και ασκητές, που το επέλεξαν για τον ιερό σκοπό τους. Αυτό εξηγεί εν μέρει και την ύπαρξη των πέντε εκκλησιών εκεί. Όποια εποχή κι αν αποφασίσετε να επισκεφτείτε την περιοχή, το φυσικό τοπίο και η ιστορία του τόπου θα σας αποζημιώσουν στο έπακρο. Βέβαια το Φθινόπωρο, όπου όλη η περιοχή βάφεται με έντονα, ζεστά χρώματα και τα σύννεφα απεικονίζονται στα κρυστάλλινα νερά της λίμνης, θα μείνετε κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα. Το μόνο σίγουρο

είναι ότι θα βγάλετε άπειρες φωτογραφίες για το Instagram!

Πριν φύγετε από εκεί, μην παραλείψετε να κάνετε μία βαρκάδα στη λίμνη και να προμηθευτείτε τα περίφημα φασόλια της περιοχής, πιπεριές, παστά τσιρόνια και τσάι του βουνού.

Στις γραφικές ταβέρνες που υπάρχουν περιμετρικά της λίμνης θα φάτε ζεστή φασολάδα, λαχταριστούς γίγαντες στον φούρνο, πιπεριές Φλωρίνης γεμιστές με μυτζήθρα ή τραχανά, και βέβαια φρέσκα ψάρια της λίμνης, όπως γριβάδι (στα κάρβουνα ή στο τηγάνι) και τσιρόνι φρέσκο ή παστό. Η πλούσια γαστρονομία και οι γεύσεις της περιοχής θα σας μείνουν αξέχαστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.