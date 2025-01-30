Η ζωή στο Νυμφαίο

Του Νικόλα Μπάρδη

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξίδεψε μέχρι το χειμωνιάτικο Νυμφαίο της Φλώρινας, όπου ο ιερέας του χωριού, πατήρ Ιωάννης Ζέζιος, άνοιξε το σπίτι του και μας μίλησε για τη ζωή σε ένα μικρό, ορεινό χωριό, αλλά και τη σημασία της εκκλησίας για την τοπική κοινότητα.

«Δεν είναι εύκολη υπόθεση η ζωή στο χωριό», όπως λέει και ο ίδιος χαρακτηριστικά. Μαζί με τη γυναίκα του αποφάσισαν πριν από μερικά χρόνια να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής του, και να μείνουν εκεί μόνιμα, γοητευμένοι και οι δύο από την ομορφιά και την ιστορία της περιοχής. Το πατρικό του σπίτι έχει μεγάλη ιστορική αξία και χρονολογείται από το 1849.

Ανακαινισμένο πλέον μας δίνει μία εικόνα από το πώς ήταν παλιά τα βλάχικα αρχοντικά του χωριού. Όλα βέβαια τα σπίτια στο χωριό, ακόμη και τα νεόδμητα, ακολουθούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου, για να μην αλλοιωθεί η ταυτότητα της περιοχής. Τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του εξηγούν τη σπουδαιότητα διαφύλαξης αυτής της κληρονομιάς από τις νεότερες γενιές.

Εκτός όμως από τις παραδόσεις και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του χωριού, μας μίλησαν και για τη σημασία της εκκλησίας σε μία μικρή κοινωνία, όπως το Νυμφαίο. «Ο ισχυρός κρίκος στα χωριά είναι η εκκλησία», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πατήρ Ιωάννης. Όταν χτυπάει η καμπάνα το χωριό αποκτά και πάλι ζωή, ενώ η εκκλησία φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Σε μία εποχή, μάλιστα, που η αποξένωση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, το να έρχεσαι κοντά με τους συνανθρώπους σου ίσως είναι ένα από τα πρώτα βασικά βήματα, για να ενισχυθεί η έννοια του συνόλου, και έπειτα όλοι μαζί, σαν ένα σώμα, να κάνουν πράγματα συλλογικά για τον τόπο τους. Η ομόνοια, άλλωστε, μπορεί να κάνει θαύματα!

Το χωριό σήμερα ζει και βιοπορίζεται από το Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες όλο τον χρόνο, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Ο τουρισμός δίνει νέα πνοή στον τόπο, φέρνει ζεστό χρήμα και επιχειρηματικές ιδέες, και λειτουργεί θετικά στο να μην ερημώσει η περιοχή. Πολλά γειτονικά χωριά δεν είχαν την ίδια τύχη με το Νυμφαίο και τείνουν να σβήσουν από τον χάρτη. Η αγωνία των κατοίκων για το μέλλον του τόπου είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, αλλά όλοι ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον.

Το χιόνι συνέχιζε να πέφτει απαλά και να ασπρίζει το τοπίο και τις σκεπές των σπιτιών, οι καμινάδες κάπνιζαν αδιάκοπα και η μυρωδιά του φρεσκοζυμωμένου ψωμιού διαπερνούσε την ατμόσφαιρα, και σου έδινε μία γερή δόση από την αυθεντική ομορφιά της ελληνικής επαρχίας, που μένει άσβεστη στο πέρας των χρόνων…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.