Σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγαίνει ζωντανά από το Μεσολόγγι και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το 2019, νέοι άνθρωποι δημιούργησαν το “Messolonghi by Locals”. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σκοπός του οποίου είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου και η επιστροφή των νέων ανθρώπων στον τόπο τους. Διοργανώνουν δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως φεστιβάλ, πεζοπορίες, βαρκάδες, ξεναγήσεις και μας δείχνουν τον τόπο τους μέσα από τα δικά τους μάτια, αποδεικνύοντας πως η επιστροφή στην πόλη τους δεν ήταν «πισωγύρισμα», αλλά επιλογή.

Οκτώβριος 2025: εγκλωβισμένοι κάτοικοι, δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα - ένας νομός καλυμμένος από νερό. Στο Μεσολόγγι, η Άννα Μπατάγια είδε το σπίτι της να πλημμυρίζει μέσα σε λίγη ώρα. Ο εγγονός της περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε, όταν εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι. Παράλληλα, στη Βόνιτσα, δεκάδες κάτοικοι είδαν τις περιουσίες τους να βυθίζονται στο νερό.

Στο Μεσολόγγι, μια ιστορία πόνου μετατράπηκε σε ιστορία ελπίδας. Γιατί, με τη δωρεά οργάνων, το να δίνεις ζωή, δεν σώζει μόνο εκείνον που τη λαμβάνει. Μπορεί να σώσει και την ψυχή εκείνου που έχασε τον άνθρωπό του.

Προηγούμενο Επόμενο

Δείτε το trailer:

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/opouyparxeiellada

www.instagram.com/opouyparxeiellada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@opouyparxeiellada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.