Επίσκεψη στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας

Του Νικόλα Μπάρδη

Στις δυτικές ακτές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που βρέχονται από το Ιόνιο, απέναντι ακριβώς από τον καταπράσινο Κάλαμο, βρίσκεται ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό. Και ο λόγος φυσικά για τον παραμυθένιο Μύτικα, που από γραφικό ψαροχώρι αρχίζει τα τελευταία χρόνια να εξελίσσεται σε δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό, που κερδίζει ολοένα και περισσότερους φανατικούς οπαδούς τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Το μικρό αυτό χωριό των 700 κατοίκων βρίσκεται χτισμένο σε μία μυτερή προεξοχή της στεριάς προς το Ιόνιο Πέλαγος, εξ ου και το όνομα «Μύτικας».

Στον δρόμο που κατηφορίζει από το γειτονικό Αρχοντοχώρι προς την Κανδήλα και τον Μύτικα, θα απολαύσετε πανοραμική θέα του οικισμού, και του απέναντι νησιού, του Καλάμου, που βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την ακτή. Καθημερινά σκάφη συνδέουν το χωριό με την Επισκοπή που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη.

Ο Μύτικας ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα γραφικά στενά που πάντα βγάζουν στη θάλασσα, το καταπράσινο τοπίο που τον περιβάλλει και φυσικά για τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, με φόντο τον κατάφυτο Κάλαμο Λευκάδας. Όλο το σκηνικό μοιάζει να έχει βγει από μία ζωγραφιά, χωρίς υπερβολή, ενώ περπατώντας μέσα στον οικισμό θα νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε άλλη εποχή. Πολλά από τα σπίτια του χωριού είναι κυριολεκτικά χτισμένα πάνω στο κύμα, και όπως είναι λογικό οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν από μία βάρκα, είτε για ψάρεμα, είτε για εξορμήσεις στις γειτονικές παραλίες και τα νησιά του Ιονίου. Η περιοχή αυτή της Ακαρνανίας, μαζί με την Πάλαιρο και τον Αστακό, έχει αρχίσει να ανεβαίνει τουριστικά τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί ταξιδιώτες από τη Λευκάδα περνάνε απέναντι, με σκοπό να ανακαλύψουν κι αυτήν την πλευρά.

Ευρισκόμενοι στην περιοχή, μπορείτε να επισκεφτείτε την Αρχαία Ακρόπολη της Αλυζίας, που προσφέρει μία μαγική θέα στον Μύτικα και τον Κάλαμο, τον Βυζαντινό Ναό της Αγίας Σοφίας, την Αγία Ελεούσα, ένα από τα πιο διάσημα εξωκκλήσια της περιοχής, που είναι χτισμένο μέσα στα βράχια, καθώς και να περάσετε στα απέναντι νησιά Κάλαμο και Καστό, δύο πανέμορφα και καταπράσινα νησιά του Ιονίου, που βρίσκονται στην αγκαλιά της Αιτωλοακαρνανίας, και έχουν γραφικά χωριά, υπέροχες ακρογιαλιές και φρέσκα θαλασσινά. Κάθε Καλοκαίρι πολλοί ταξιδιώτες από την Λευκάδα και την Πρέβεζα νοικιάζουν σκάφη και εξερευνούν την περιοχή, καθώς υπάρχουν πολλές κρυμμένες παραλίες και θαλάσσιες σπηλιές, που αξίζει να ανακαλύψει κάποιος. Ενδεχομένως να έχετε δει και φωτογραφίες στο Instagram, καθώς πολλοί διάσημοι και Influencers έχουν βρει εκεί το καλοκαιρινό τους καταφύγιο.

Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον του κόσμου και τα νέα καταλύματα που έχουν χτιστεί, το μέρος εξακολουθεί να είναι ένα ακατέργαστο διαμάντι, και διατηρεί ακόμη την αυθεντική του ταυτότητα. Ανησυχία των ντόπιων είναι να μην αλλοιωθεί το χωριό από τον υπέρμετρο τουρισμό. Φυσικά και επιθυμούν να εξελιχθούν τουριστικά, καθώς η περιοχή έχει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί σε έναν σπουδαίο προορισμό της Δυτικής Ελλάδας, ωστόσο θέλουν η μετάβαση να γίνει ομαλά και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και το αρχιτεκτονικό ύφος του οικισμού. Το ίδιο παρατηρείται και στη γειτονική Πάλαιρο, όπου η τουριστική ανάπτυξη τείνει να αλλάξει οριστικά την εικόνα της κωμόπολης. Ο Δήμος μαζί με την Περιφέρεια πρέπει να δουν όλα τα δεδομένα και να εξετάσουν προσεχτικά τις προκείμενες, έτσι ώστε να επέλθει η ανάπτυξη, χωρίς να καταστραφεί αυτός ο μικρός παράδεισος.

Πηγή: skai.gr

