Είναι «κρυμμένοι» σε βουνά και καταπράσινα δάση αποτελώντας μικρά θαύματα της ελληνικής φύσης. Παρά την πολύ καλή «κρυψώνα» τους, χρόνο με τον χρόνο ολοένα και περισσότεροι τουρίστες ανακαλύπτουν τις ομορφιές των καταρρακτών της Κεντρικής Μακεδονίας και αρκετοί είναι οι τολμηροί που βουτούν στα παγωμένα τους νερά.

Μπορεί οι καταρράκτες της Έδεσσας να είναι οι πιο διάσημοι και πολυφωτογραφημένοι, υπάρχουν όμως κι άλλοι υδάτινοι «παράδεισοι» σε Πέλλα, Πιερία, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική, στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κολυμπήσουν φορώντας το μαγιό τους.

Η «Γαλάζια Λίμνη» του Σκρα στο Κιλκίς

Όσοι έχουν βρεθεί στους καταρράκτες του Σκρα στο Κιλκίς κάνουν λόγο για ένα από τα πιο όμορφα μέρη. Στις πλαγιές του όρους Πάικο, σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων, ο επισκέπτης αντικρίζει παρθένα φύση, νερά που τρέχουν δημιουργώντας ρυάκια, μικρούς καταρράκτες και μία λιμνούλα, που ονομάζεται «Γαλάζια Λίμνη».

Οι πιο «ψαγμένοι» ήξεραν το σημείο, οι περισσότεροι το ανακάλυψαν λίγο πριν από την πανδημία, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών συνεχώς αυξάνεται. Κυρίως πρόκειται για νεαρά άτομα, ηλικίας 20 - 40 ετών, από όλη την Ελλάδα, που βουτούν στα παγωμένα νερά, ενώ ο δήμος εξετάζει τρόπους ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος στάθμευσης για να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες.

Οι δύο καταρράκτες της Βαρβάρας στη Χαλκιδική

Όχι έναν, αλλά δύο απίθανους καταρράκτες που δημιουργούν βάθρες για βουτιές θα αντικρίσουν οι επισκέπτες στη Βαρβάρα, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής.

Το σημείο παλιά ονομαζόταν «του Αγγελούση» και το νερό καταλήγει στον Μαυρόλακα. Η περιπατητική διαδρομή είναι σύντομη, με ξύλινα γεφυράκια και ένα μοναδικό τοπίο με σκλήθρα, φλαμουριές, οξιές και άγριες φουντουκιές που φυτρώνουν ολόγυρα.

Ο τόπος θεωρείται ιδανικός για οικογένειες καθώς τα μικρά παιδιά ενθουσιάζονται από το σκηνικό.

«Το σημείο προτείνεται από τα καταλύματα για ημερήσιες εκδρομές και το επισκέπτονται τόσο Έλληνες, όσο και ξένοι τουρίστες που έχουν έρθει στον δήμο μας για διακοπές», αναφέρει ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος.

Οι φυσικοί καταρράκτες του Πόζαρ στην Πέλλα, με ιαματικό νερό

Ξεχωριστή ομορφιά προσδίδουν οι φυσικοί καταρράκτες στα Λουτρά του Πόζαρ, κατά μήκος του ποταμού, με ιαματικό νερό, όπου ο επισκέπτης μπορεί να κάνει το μπάνιο του τόσο για λόγους υγείας όσο και για λόγους αναψυχής.

Διαμορφωμένα μονοπάτια επιτρέπουν την εξερεύνηση του φαραγγιού και οδηγούν στον εντυπωσιακό καταρράκτη, ύψους 22 μέτρων, σε υψόμετρο 400 μέτρα, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει ακόμα ένας μικρότερος.

Η περιοχή της Πέλλας, με τα Λουτρά και τους καταρράκτες, συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου καθώς το χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, ο κόσμος χαλαρώνει στα ζεστά νερά των πηγών, ενώ το καλοκαίρι δροσίζεται στον κρύο καταρράκτη.

Οι τολμηροί βουτούν στον Ενιπέα Ολύμπου, το «λουτρό του Δία»

Το φαράγγι και ο καταρράκτης του Ενιπέα είναι από τις πιο μαγικές και δημοφιλείς διαδρομές των επισκεπτών του Ολύμπου, στην Πιερία.

Ο μεγάλος καταρράκτης Ενιπέα βρίσκεται στα μέσα του ομώνυμου φαραγγιού. Τα νερά του πέφτουν από ύψος 38 μέτρων και σχηματίζουν μία γαλαζοπράσινη βάθρα. Αν και οι επισκέπτες που φτάνουν στο σημείο είναι πολλοί, ελάχιστοι φαίνεται πως διαθέτουν την τόλμη να βουτήξουν στα παγωμένα νερά.

Λιμνούλες και χαράδρες έρχονται και συμπληρώνουν το παραμυθένιο σκηνικό, δίπλα από το Παλιό Μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Η διαδρομή είναι εύκολη και συνάμα εντυπωσιακή και για τον λόγο αυτό το σημείο επισκέπτονται και γκρουπ τουριστών από όλο τον κόσμο.

Ανάσες δροσιάς στους καταρράκτες στα Ορέσκεια Σερρών

Στους βόρειους πρόποδες των Κερδυλίων, στο καταπράσινο τοπίο στα Ορέσκεια των Σερρών, ανάμεσα στα βράχια αποκαλύπτεται ένας μικρός καταρράκτης, που χύνεται σε μια φυσική βάθρα που έχει βάθος στο κέντρο της τα 5,5 μέτρα.

Το μαγικό αυτό σημείο βρίσκεται στον δήμο Βισαλτίας και οι επισκέπτες κάνουν αμέτρητες βουτιές, λαμβάνοντας παράλληλα ανάσες δροσιάς, εν μέσω των υψηλών θερμοκρασιών.

Η περιοχή βρίσκεται περίπου 30 χλμ από τις Σέρρες και οι βάθρες βρίσκονται περίπου 3 χλμ από το χωριό Δάφνη, με σχετικά εύκολη πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

