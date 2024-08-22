Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η παλίρροια του ποταμού Qiantang - Εντυπωσιακές εικόνες από το διάσημο "Ghost King Tide"

Χιλιάδες θεατές απόλαυσαν το θέαμα από τις όχθες του ποταμού και οι εικόνες «πλημμύρισαν» τα social media

Η παλίρροια του ποταμού Qiantang

Η παλίρροια του ποταμού Qiantang στην Κίνα, στην επαρχία Zhejiang, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης, που προσελκύει χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο.

Η παλίρροια του «Βασιλιά-Φάντασμα» όπως ονομάζεται (ή παλίρροια του Φεγγαριού), δημιουργεί  ισχυρά κύματα που μπορούν να φτάσουν έως και 9 μέτρα σε ύψος.

Την Τετάρτη, χιλιάδες θεατές απόλαυσαν το θέαμα από τις όχθες του ποταμού και οι εικόνες «πλημμύρισαν» τα social media. 

Η παλίρροια ονομάζεται "Ghost King Tide" (παλίρροια του «Βασιλιά-Φάντασμα»), καθώς συμβαίνει την περίοδο της Γιορτής του Φαντάσματος στην Κίνα.

Παρά την καλοκαιρινή ζέστη πλήθος θεατών συγκεντρώνεται κάθε χρόνο για να θαυμάσει το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Ποτάμι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
180 0 Bookmark