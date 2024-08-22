Η παλίρροια του ποταμού Qiantang στην Κίνα, στην επαρχία Zhejiang, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης, που προσελκύει χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο.

Η παλίρροια του «Βασιλιά-Φάντασμα» όπως ονομάζεται (ή παλίρροια του Φεγγαριού), δημιουργεί ισχυρά κύματα που μπορούν να φτάσουν έως και 9 μέτρα σε ύψος.

Την Τετάρτη, χιλιάδες θεατές απόλαυσαν το θέαμα από τις όχθες του ποταμού και οι εικόνες «πλημμύρισαν» τα social media.

The tides of the Qiantang River in east China.



The moon tide of the Qiantang River



Η παλίρροια ονομάζεται "Ghost King Tide" (παλίρροια του «Βασιλιά-Φάντασμα»), καθώς συμβαίνει την περίοδο της Γιορτής του Φαντάσματος στην Κίνα.

Παρά την καλοκαιρινή ζέστη πλήθος θεατών συγκεντρώνεται κάθε χρόνο για να θαυμάσει το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

