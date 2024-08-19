Προσήλι: Ανακαλύψτε την άγνωστη, αλλά παραδεισένια παραλία μια ανάσα από την Αθήνα

Η παραλία Προσήλι βρίσκεται μια ανάσα από την Αθήνα, και συνδυάζει τα κρυστάλλινα παγωμένα νερά με τη μοναδική ομορφιά του φυσικού τοπίου, τα οποία σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε κάποιο νησί του Αιγαίου.

Πρόκειται για μια μικρή παραλία στο τέλος της ακτογραμμής στο Πόρτο Γερμενό που λίγοι γνωρίζουν. Μάλιστα, έχει σχεδόν πάντα ήρεμα νερά, καθώς προστατεύεται από τους βοριάδες.

Το Προσήλι, χαρίζει στα μάτια κάθε λουόμενου που θα βρεθεί κατά μήκος του ένα καθόλα εξωτικό τοπίο. Πεντακάθαρα καταγάλανα νερά σε κρύα θερμοκρασία, μπλέκονται με το πράσινο της κατάφυτης έκτασης που την περικλείει, δημιουργώντας μια πραγματικά ονειρική καλοκαιρινή εικόνα. Το μόνο σίγουρο είναι πως εκτός απ’ τις μπαταρίες σου θα γεμίσει και ο αποθηκευτικός χώρος του κινητού σου με φωτογραφίες, που θα αποτυπώνουν την ατμοσφαιρική ομορφιά των περιχώρων.

Το Προσήλι στο Πόρτο Γερμενό, μία από τις 4 παραλίες της περιοχής, απέχει λιγότερο από μιάμιση ώρα και 65 χιλιόμετρα και είναι ανοργάνωτη, δηλαδή ελεύθερη για όλους.

Από εκεί μπορεί κανείς να κάνει μια μίνι εξόρμηση και να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγοσθένων στο νότιο τμήμα του Πόρτο Γερμενού, έναν από τους σημαντικότερους οικισμούς της Αττικής καθώς και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.

Δείτε το βίντεο του Point Of View GR:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.