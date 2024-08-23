Την Άνδρο «ανακαλύπτει» η Express σε πρόσφατο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας, παροτρύνοντας τους εκατομμύρια αναγνώστες να προτιμήσουν τον «μυστικό» παράδεισο των Ελλήνων έναντι προορισμών με συνωστισμό τουριστών, όπως η Κέρκυρα και η Κρήτη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αφιέρωμα, «οι Βρετανοί συχνά παραβλέπουν ένα όμορφο ελληνικό νησί, αλλά οι τουρίστες από την κοντινή Αθήνα συρρέουν σε αυτό σωρηδόν».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, «η Άνδρος στις Κυκλάδες είναι ένας ονειρεμένος προορισμός σε απόσταση δύο ωρών από την Αττική με γαλήνια φυσική ομορφιά και υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά».

«Οι εξερευνητές μπορούν να απολαύσουν την πλούσια τοπική πανίδα, συμπεριλαμβανομένων των ελιών, για μια αυθεντική Ελληνική εμπειρία με σηματοδοτημένα μονοπάτια που διασχίζουν όλο το νησί.

Ανάμεσα στους άλλους ιστορικούς θησαυρούς, τα μοναστήρια της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπατσί και της Παναγίας Τρομαρχιών στο Κόρθι είναι άξια θαυμασμού με πληθώρα κειμηλίων και χειρογράφων. Το κάστρο της Φανερωμένης του 11ου αιώνα, η μεγαλύτερη μεσαιωνική πόλη-φρούριο του νησιού, αξίζει επίσης μια επίσκεψη. Επιπλέον, τις εντυπώσεις “κλέβει” το διάσημο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης που φιλοξενεί μοναδικές συλλογές γλυπτών και ζωγραφικής. Τα Αρχαιολογικά Μουσεία στη Χώρα και την Παλαιόπολη προσφέρουν επίσης μια συναρπαστική ματιά στη γεμάτη εναλλαγές ιστορία του νησιού» γράφει ακόμα η Express.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.