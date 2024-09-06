Στα γεωλογικά, αρχαιολογικά, ιστορικά και μορφολογικά ενδιαφέροντα της Μήλου αναφέρεται αφιέρωμα του National Geographic στο νησί. Το διάσημο περιοδικό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Αρχαίο Θέατρο, τις Κατακόμβες, την Αφροδίτη και τα ευρήματα στη Φυλακωπή, σημειώνοντας ότι στο νησί υπάρχουν «όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου».

«Σε όλη τη βραχώδη ακτογραμμή, θα δείτε όλα τα διαφορετικά χρώματα. Το πράσινο είναι μπεντονίτης, το κόκκινο είναι οξείδιο του σιδήρου, το μπλε είναι αμέθυστος» γράφει η Elizabeth Warkentin και συμπληρώνει:

«Η Μήλος προσφέρει εκπληκτικά τοπία παρόμοια με τη Σαντορίνη αλλά χωρίς πολυκοσμία. Γνωστή για την ηφαιστειακή ιστορία της, διαθέτει μια παλέτα από πολύχρωμους βράχους και πάνω από 70 παρθένες παραλίες, όπως το Σαρακίνικο,το Κλέφτικο, τον Γέρακα, τη Φυριπλάκα και το Αμμουδαράκι».

Το αφιέρωμα περιγράφει και τα γοητευτικά χωριά του νησιού, όπως ο Αδάμαντας, η Πλάκα, το Κλήμα, τα Μανδράκια και τα Πολλώνια, »όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τον παραδοσιακό ελληνικό πολιτισμό».

Τέλος, το αφιέρωμα αναφέρει ότι η Μήλος είναι «ένας ιδανικός προορισμός για ταξιδιώτες που αναζητούν μια πιο ήρεμη και αυθεντική ελληνική νησιωτική εμπειρία».

Πηγή: skai.gr

