Τα Κάστρα Ρίου και Αντιρρίου, τα μικρά "Δαρδανέλια" της Ελλάδας - Δείτε βίντεο

Στις προεξοχές των στενών του Πατραϊκού κόλπου, βρίσκονται αντικριστά δυο κάστρα, του Ρίου από την πλευρά της Πάτρας και του Αντιρρίου από την πλευρά της Ναυπάκτου. Από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρχαν διαφορά κτίσματα στην περιοχή και ναός του Ποσειδώνα στην πλευρά του Ρίου, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης. Μέσα σε 3 μήνες ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Β', το έτος 1499,κατασκεύασε και τα δυο κάστρα καθώς αναγνώρισε το στρατηγικό τους πλεονέκτημα.



Έπειτα από πολλά χρόνια, μαχών και ανακαταλήψεων από διάφορες εθνότητες και το έτος 1687 οι Ενετοί με τον Φραγκίσκο Μοροζίνι,ανακατασκέυασαν τα κάστρα στη σημερινή τους μορφή.



Στην Ελλάδα τα Κάστρα παραδόθηκαν το 1828 και το 1829, του Ρίου και του Αντιρρίου αντίστοιχα. Οι χρήσεις τους ήταν πολλές, από φυλάκιο,βάση των Γερμανών, φυλακές και τα τελευταία χρόνια, πολιτιστικοί χώροι.

Δείτε το βίντεο της KDrone Hellas

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.