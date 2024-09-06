Αλόννησος: Στα 10 ανέπαφα «μαργαριτάρια» της Μεσογείου για τους Ιταλούς

Στους 10 «μικρούς παραδείσους» της Μεσογείου συγκαταλέγεται η Αλόννησος, σύμφωνα με τον δημοφιλή ιταλικό ιστότοπο thewom.it που «μετρά» εκατομμύρια επισκέψεις σε μηνιαία βάση. Στόχος της έρευνας της ιστοσελίδας που ειδικεύεται σε θέματα βιωσιμότητας και ειδικών μορφών τουρισμού ήταν η αναζήτηση νησιών της Μεσογείου με άθικτο φυσικό περιβάλλον που δεν υποφέρουν από υπερτουρισμό και υπερπληθυσμό.

Ανάμεσα σε προορισμούς από την Κροατία, την Τουρκία, την Ισπανία και την Ελλάδα το travel.thewom.it ξεχωρίζει την Αλόννησο καθώς «είναι το πιο γαλήνιο και φυσιολατρικό από τα νησιά των Σποράδων με χιλιόμετρα παρθένας και προστατευμένης ακτογραμμής. Στην Αλόννησο μπορείς να βουτήξεις ή να κάνεις μοναδικές καταδύσεις, σε περιοχές εντός ενός εντυπωσιακού φυσικού θαλάσσιου πάρκου που "φιλοξενεί" σπάνια είδη πανίδας».

Σε συνεργασία με ενημερωτικά δίκτυα και τουριστικούς φορείς όπως τα Γραφεία ΕΟΤ ο Δήμος Αλοννήσου με τη στήριξη εξειδικευμένων συνεργατών, συνεχίζει φέτος την προσπάθεια προβολής στο εξωτερικό όπως σε Ιταλία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Σκανδιναβία, Γερμανία και άλλες διεθνείς αγορές που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για διακοπές με αυθεντικές εμπειρίες, δραστηριότητες και ποιοτικές υπηρεσίες σε ένα αληθινά εξωτικό περιβάλλον. «Σε μια εποχή που ο μαζικός τουρισμός και ο υπερτουρισμός επιβάλλουν τους ρυθμούς τους, η Αλόννησος εκ φύσεως διαφοροποιείται. Είναι ενθαρρυντικό πως χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει η μερίδα των ταξιδιωτών που αναζητούν την ποιότητα, την φύση και την αυθεντικότητα στις διακοπές τους και προτιμούν την Αλόννησο όχι μόνο για χαλάρωση, αλλά και για να μάθουν σε έναν τρόπο ζωής που θα τον πάρουν μαζί τους φεύγοντας και θα τον κάνουν κτήμα τους», επισημαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Αλοννήσου και ταξιδιωτικός πράκτορας Διογένης Θεοδώρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

