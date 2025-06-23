Λιμάνι Πλάκας: 13 χρόνια φθοράς και αδιαφορίας - Δείτε βίντεο

Μια ανοιχτή πληγή για το Λεωνίδιο είναι το λιμάνι της Πλάκας. Το χτύπημα κακοκαιρίας, το 2012, προκάλεσε μεγάλες φθορές οι οποίες παραμένουν. Παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις για έργα αποκατάστασης ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται οικονομικά η τοπική κοινωνία. Μεγάλα σκάφη δεν μπορούν να δέσουν και, όπως λένε οι κάτοικοι, η Πλάκα ερημώνει.

Τι μας λένε ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Δολιανίτης, η Αντιδήμαρχος Ειρήνη Κεμερλή, κάτοικοι, επιχειρηματίες και ψαράδες της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

