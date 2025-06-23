Η τσακώνικη υφαντική τέχνη: Στον Τυρό Αρκαδίας επιμένουν παραδοσιακά

Του Νικόλα Μπάρδη

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της επαρχίας Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας εκτείνεται η περιοχή της Τσακωνιάς. Εκεί που το πράσινο του Πάρνωνα συναντά το απέραντο γαλάζιο του Μυρτώου Πελάγους βρίσκεται ο Τυρός, ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό, στην καρδιά της Τσακωνιάς. Διακριτά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι η διάλεκτος, ο δαιδαλώδης χορός, η τοπική φορεσιά, αλλά και η παραδοσιακή υφαντική τέχνη, η οποία είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα.

Στα τοπικά εργαστήρια υφαντικής που υπάρχουν στην περιοχή, ακολουθούνται πιστά οι τεχνικές των παλαιότερων και οι οικογενειακές παραδόσεις, πάντα με σεβασμό στην υφαντική τέχνη του όρθιου αργαλειού, που ξεκίνησε στην Τσακωνιά στα τέλη περίπου του 18ου αιώνα. Το χτένι στον αργαλειό δεν έχει σταματήσει να χτυπάει τρεις γενιές στον Τυρό Αρκαδίας, με την τέχνη να μεταδίδεται από μητέρα σε κόρη και η δημιουργία κιλιμιών, ταγαριών, διαδρόμων και άλλων διακοσμητικών να συνεχίζεται αδιάκοπα από το 1948 έως σήμερα.

Η ειδοποιός διαφορά της τσακώνικης υφαντικής εντοπίζεται στον τρόπο, αλλά και τα μέσα κατασκευής. Τα τσακώνικα υφαντά δημιουργούνται από βαμβακερό στημόνι και μάλλινα νήματα και αποτελούν μονοκόμματες δημιουργίες διαφόρων διαστάσεων, που φέρουν το ίδιο σχέδιο και στις δύο επιφάνειες. Τα μεγέθη των κιλιμιών που φτιάχνουν οι ντόπιοι στα εργαστήριά τους προσαρμόζονται σύμφωνα με τα σχέδια και τις ανάγκες του κάθε χώρου.

Ο σχεδιασμός του αργαλειού, μάλιστα, τους δίνει τη δυνατότητα να υφαίνουν κιλίμια έως δυόμιση μέτρα φάρδος και απεριόριστο μήκος! Κάθε κιλίμι είναι μοναδικό, γεμάτο εικόνες, συναισθήματα και ιστορίες, αφού απαιτούνται από δέκα έως δώδεκα ημέρες ύφανσης για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Τα σχέδια είναι συνήθως απλά ή γεωμετρικά, ενώ κάποιες φορές έχουν πάνω τους παραστάσεις εμπνευσμένες από τη φύση, απ’ όπου προέρχονται και τα υλικά για το χρωματισμό των νημάτων.

Η χειροποίητη αυτή ύφανση απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, ταλέντο και φυσικά υπομονή, καθώς έχει ένα και μοναδικό εργαλείο, το χτένι. Με επιμονή, μεράκι και περίσσια αγάπη οι ντόπιοι συνεχίζουν την τέχνη που τους κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές, κόντρα στις δυσκολίες της εποχής και τις επιταγές της σύγχρονης ζωής. Αν βρεθείτε στην περιοχή, αγοράστε ένα παραδοσιακό κιλίμι για το σπίτι σας, και στηρίξτε την προσπάθεια που καταβάλλουν οι κάτοικοι της περιοχής, για να μη χαθεί αυτή η καλλιτεχνική έκφραση της ιδιαίτερης πατρίδας τους.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στον Τυρό, όπου συνάντησε την Ελισάβετ Ροδοπούλου, μία νέα γυναίκα που άφησε τη ζωή στο εξωτερικό και επέστρεψε στη γενέτειρά της, για να συνεχίσει μία παράδοση αιώνων. Στόχος της; Να διασώσει την παράδοση της τσακώνικης υφαντικής και να την αναδείξει μέσα από σύγχρονες δημιουργίες.



Πηγή: skai.gr

