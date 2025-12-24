Λονδίνο: Βόλτα στις εμβληματικές αγορές του Notting Hill και του Camden Town

Επισκεπτόμαστε την αγορά του Notting Hill στο Λονδίνο, ένα από τα πιο εμβληματικά και πολύχρωμα σημεία της πόλης, δίνοντας ραντεβού με έναν Έλληνα του Λονδίνου έξω από το διάσημο βιβλιοπωλείο που πρωταγωνίστησε στη γνωστή ταινία Notting Hill.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» καταγράφει τα γραφικά στενά, τα περίπτερα με vintage ρούχα, χειροποίητα αντικείμενα και τοπικές λιχουδιές.

Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στην αγορά του Camden, γνωστή για τη ζωντάνια και την εναλλακτική της ατμόσφαιρα που προσελκύει ντόπιους και τουρίστες.

Πηγή: skai.gr

