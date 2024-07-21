Λήμνος: Σας έχουμε 6 λόγους για να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι στο νησί του Ηφαίστου

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Λήμνος είναι το νησί του Ηφαίστου. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου και αποτελεί το 8ο μεγαλύτερο νησί της χώρας μας.

Η πληθώρα επιλογών που σου προσφέρει, την κάνει ιδανική τόσο για ήρεμες και ξεκούραστες διακοπές όσο και για πιο διασκεδαστικές στιγμές. Είναι ένα νησί με μακραίωνη ιστορία και πλούσια παράδοση, που μπορεί στη στιγμή να σε μαγνητίσει με την απλότητα και τη λιτότητά της. Αν ακόμη είσαι δύσπιστη, ανακάλυψε παρακάτω τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ταξιδέψεις αυτό το καλοκαίρι στη Λήμνο.

Για τις παραλίες

Όσο χρόνο και αν έχεις στη διάθεσή σου, μάλλον δεν θα προλάβεις να γνωρίσεις από κοντά τις όμορφες παραλίες της Λήμνου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σ’ αυτό το νησί θα βρεις πληθώρα διαφορετικών παραλιών, από πολυσύχναστες και οργανωμένες μέχρι γαλήνιες και ερημικές. Ανάμεσα στις top παραλίες βρίσκεται η παραλία Κέρος, στην Ανατολική πλευρά του νησιού. Εκεί, θα βρεις beach bar, ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις και διάφορα θαλάσσια σπορ.

Στη δυτική πλευρά του νησιού, θα συναντήσεις την παραλία Άγιος Ιωάννης- Κάσπακας, όπου θα χαζέψεις το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Ακόμη, οι παραλίες Μεγάλο και Μικρό Φαναράκι, βρίσκονται ανάμεσα στους βασικούς λόγους για να επισκεφτείς τη Λήμνο.

Για τη Λίμνη Αλυκή

Η λιμνοθάλασσα Αλυκή, είναι μια αλμυρή λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Λήμνου. Η Αλυκή καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους με θαλασσινό νερό, ενώ όταν δεν καλύπτεται με νερό, σχηματίζει ένα εκτεταμένο πεδίο άλατος. Το τοπίο θυμίζει την περιοχή Uyuni της Βολιβίας, και αποτελεί σίγουρα ένα μαγικό μέρος.

Για τις Αμμοθίνες

Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθείς στη Λήμνο και να μην πας στις περίφημες Αμμοθίνες. Βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού και αποτελούν αναμφίβολα ένα αλλόκοτο τοπίο. Η Σαχάρα της Λήμνου, όπως την αποκαλούν, είναι ένα άκρως μοναδικό φαινόμενο. Φυσικά, αυτοί οι χρυσαφένιοι λόφοι ανασχηματίζονται συνεχώς από τους ανέμους, και το αποτέλεσμα σε αφήνει άναυδη/ο.

Για τη Μύρινα

Το όνομά της το πήρε από τη Μύρινα, κόρη του βασιλιά της Ιωλκού Κρηθέα και συζύγου του πρώτου βασιλιά της Λήμνου, του Θόαντα. Στη Μύρινα, την πρωτεύουσα της Λήμνου, θα απολαύσεις τις απογευματινές περιπλανήσεις σου, θα γευτείς τα νόστιμα εδέσματα και θα πιείς το ποτό σου παρέα με το καλοκαιρινό αεράκι. Εκεί, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο και το κάστρο της Μύρινας, ενώ κοντά της θα συναντήσεις και τα τα ερείπια της Αρχαίας Μύρινας, η οποία μαζί με την Ηφαιστία ξεχώριζαν ως οι σημαντικότερες πόλεις του νησιού κατά την αρχαιότητα.

Για το Γεωλογικό πάρκο Φαρακλού

Οι ομορφιές της Λήμνου δεν σταματούν εδώ. Το Γεωλογικό πάρκο Φαρακλού, είναι ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της. Αποτελεί ένα απόκοσμο τοπίο, σμιλεμένο από τη δύναμη της φύσης και είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης της κρύας θάλασσάς και της καυτής λάβας. Οι ηφαιστιογενείς σχηματισμοί, αυτά τα εντυπωσιακά δημιουργήματα, είναι ακόμη μια απόδειξη του ανεξάντλητου φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Για τη Σπηλιά του Φιλοκτήτη

Ακόμη ένα θαύμα της φύσης και ακόμη μια απόδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αυτό το πανέμορφο μέρος στη Λήμνο, είναι ένας ακόμη λόγος για να επιλέξεις το νησί για τις διακοπές σου. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Λήμνου και να για να εισέλθεις, έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι από ξηράς, μέσα από μια μικρή σχισμή και η άλλη από τη θάλασσα. Όποιο τρόπο κι αν επιλέξεις, αυτό που θα αντικρίσεις για σε καθηλώσει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.