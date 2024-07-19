Λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την πανέμορφη Μονεμβασιά, στο χωριό Άγιος Φωκάς, βρίσκεται ίσως το μοναδικό νησί της Ελλάδας που δεν θα θέλατε να περάσετε μέρος των διακοπών σας.

Μιλάμε για το «Νησί των Νεκρών», το οποίο έχει για μοναδικούς κατοίκους τους νεκρούς του χωριού και τα μνήματά τους. Ένα τοπίο πραγματικά απόκοσμο και μοναδικό σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο του Up Stories και μάθετε την ιστορία αυτού του ξεχωριστού νησιού, αλλά και περιπλανηθείτε στην πανέμορφη Μονεμβασιά.

Πηγή: skai.gr

