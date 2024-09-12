Σίφνος: Αφιέρωμα στι ιταλικό Lonely Planet

Τις Δυτικές Κυκλάδες προτείνει για ιδανικές διακοπές μιας εβδομάδας εκτός σεζόν το ιταλικό Lonely Planet σε εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, προκειμένου να πάρουν μια «γεύση» από πραγματικές Κυκλάδες απολαμβάνοντας ονειρεμένα πανοράματα, εξαιρετικές παραλίες και ξεχωριστή τοπική κουλτούρα

Ανάμεσα στα τρία επικρατέστερα νησιά των Δυτικών Κυκλάδων, η Σίφνος κατέχει την πρώτη θέση και ακολουθούν η Μήλος και η Φολέγανδρος.

«Κάτασπρα χωριά τοποθετημένα σαν μαργαριτάρια στην κορυφογραμμή του νησιού, το ιριδίζον φως και τα τιρκουάζ νερά αποτελούν το "σήμα κατατεθέν" της Σίφνου. Το Κυκλαδίτικο νησί της αρμονίας είναι ένας υπέροχος και εκλεπτυσμένος προορισμός, παρά την άγονη όψη του.

Στις πλαγιές των κεντρικών λόφων υπάρχουν ελαιώνες με αναβαθμίδες και αφθονία από αμυγδαλιές, πικροδάφνες και αρωματικά βότανα. Κάθε είσοδος στο νησί "βρέχεται" από μια γαλάζια θάλασσα και αποκαλύπτει μια υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Σήμερα η Σίφνος είναι διεθνώς γνωστή για την αγγειοπλαστική και την μοναδική κουζίνα της», αναφέρει το δημοφιλές ιταλικό μέσο.

«Η γη, ο πηλός και η τοπική κουζίνα ενώνονται με την Κυκλαδίτικη ομορφιά και δημιουργούν έναν τόπο μαγικό που μπορεί να απολαύσει κανείς σε όλο του το μεγαλείο, ακόμη και μετά τον Αύγουστο. Για του λόγου το αληθές, κάθε Σεπτέμβριο γιορτάζουμε τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μέσα από ένα καθιερωμένο φεστιβάλ» προσθέτει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Η 16η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» θα διεξαχθεί στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου https://www.instagram.com/visitsifnosisland/ φέρνοντας μαζί, μοναδικές γεύσεις, αρώματα και παραδόσεις. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του Φεστιβάλ, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανές μαγειρικές επιδείξεις, να συμμετάσχει σε εργαστήρια μαγειρικής και να απολαύσει παραδοσιακές μουσικές και χορευτικές παραστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

