Την Ελλάδα προτείνει για το 2025 στους φίλους των θαλάσσιων σπορ η γαλλική ιστοσελίδα generationvoyage.fr, ως την ιδανική επιλογή για kitesurfing. O δημοφιλής ταξιδιωτικός ιστότοπος προτείνει τα έξι ιδανικά ελληνικά νησιά από Κυκλάδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα, με τη Νάξο στην κορυφή της λίστας.

Εκτός από τη Νάξο, η γαλλική ιστοσελίδα προτείνει ακόμα τη Λευκάδα (παραλία Αγίου Ιωάννη και Βασιλική), την Πάρο (Χρυσή Ακτή και Πούντα), τη Ρόδο (Θεολόγος, Πρασονήσι και Υαλισσός), την Κάρπαθο (παραλία Αφιάρτης) και την Κω (Ψαλίδι και Κέφαλος).

«Πολλοί είναι οι Γάλλοι ταξιδιώτες που θα προτιμήσουν τα ελληνικά νησιά για τις παραλίες, για τις στιγμές χαλάρωσης που προσφέρουν, αλλά όχι τόσο για τις αθλητικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο έφτασε η στιγμή ο μύθος αυτός να καταρριφθεί καθώς οι ελληνικές θάλασσες διαθέτουν φανταστικά μέρη για kitesurf. Ο άνεμος στο Αιγαίο είναι ιδιαίτερα δυνατός το καλοκαίρι, ειδικά το απόγευμα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για αυτά τα αθλήματα. Οι kitesurfers έχουν την δυνατότητα να ανακαλύψουν έναν ηλιόλουστο παράδεισο με τον άνεμο να είναι αξιόπιστος "σύμμαχός" τους», αναφέρεται στην αρχή του αφιερώματος.

Στην κορυφή η Νάξος

Σύμφωνα με το generationvoyage.fr, «η Νάξος είναι παγκοσμίως γνωστή ως ένα από τα καλύτερα ελληνικά νησιά για kitesurf. Σε μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής του νησιού δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες που οι λάτρεις του αθλήματος δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτες».

Η πιο διάσημη παραλία για kitesurf και windsurfing είναι η Μικρή Βίγλα, καθώς ξεχωρίζει για τις μοναδικές καιρικές συνθήκες. Η Λαγκούνα, η παραλία του Αγίου Γεωργίου και η Πλάκα είναι επίσης εξαιρετικές επιλογές για kitesurf.

«Το καλοκαίρι είναι μια καλή εποχή για θαλάσσια σπορ στο νησί, καθώς ο άνεμος φυσάει δυνατά κάθε μέρα, από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδυάσει κανείς πρωινές επισκέψεις στα πολλά και εντυπωσιακά σημεία πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Νάξου, με kitesurf στη συνέχεια της ημέρας».

