Του Νικόλα Μπάρδη

Η Μονή του Αγίου Γερασίμου βρίσκεται χτισμένη στους πρόποδες του καταπράσινου Όρους Αίνου της Κεφαλονιάς, πάνω σε μία παλιά μονή του 1200 (εποχή των Σταυροφοριών), στο χωριό Βαλσαμάτα και σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το Αργοστόλι.

Η Μονή είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και έχει ονοματιστεί από τους κατοίκους του χωριού ως «Νέα Ιερουσαλήμ». Τόσο η μονή, όσο και τα περίχωρά της παραχωρήθηκαν από τον Ιερέα Γεώργιο Βάλσαμο στον Άγιο Γεράσιμο, ο οποίος και εγκαταστάθηκε εκεί το 1561. Αφού έζησε «εν σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης», πέθανε στις 15 Αυγούστου 1579. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι ο προστάτης της Κεφαλονιάς και το λείψανό του φυλάσσεται στο μοναστήρι, σε μια επιβλητική ασημένια λάρνακα.

Ο Άγιος Γεράσιμος ήταν ένας μοναχός από τα Τρίκαλα Κορινθίας και ίδρυσε το μοναστήρι τον 16ο αιώνα, ανακαινίζοντας ένα παλαιότερο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Ο Άγιος πέθανε το 1597 και αγιοκατατάχθηκε το 1622. Στη Μονή του Αγίου Γερασίμου υπάρχει και το ασκητήριό του, το οποίο πλέον είναι επισκέψιμο. Επίσης, στη Μονή φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου, και πλήθη πιστών συρρέουν για να το προσκυνήσουν.

Το Ασκητήριο του Αγίου Γερασίμου βρίσκεται στην περιοχή Σπήλια Αργοστολίου, όπου έχτισε ένα γυναικείο μοναστήρι με την ονομασία Νέα Ιερουσαλήμ στη θέση Ομαλά της Κεφαλονιάς, όπου και μόνασε. Το Ασκητήριο του Αγίου Γερασίμου εντοπίζεται μέσα στο ναό. Πρόκειται για ένα πολύ στενό πέρασμα που οδηγεί μέσω μιας σχεδόν κάθετης σιδερένιας σκάλας μήκους τριών μέτρων σε έναν υπόγειο χώρο, ο οποίος χωρίζεται από μία στενή οπή σε δύο δωμάτια. Αυτά τα δύο διαμερίσματα επικοινωνούν μεταξύ τους με μία τετράγωνη οπή στο δάπεδο διαστάσεων 30x40 εκ.

Στους εξωτερικούς χώρους της Μονής σώζονται ακόμη τα τρία μεγάλα πλατάνια που φύτεψε ο ίδιος ο Άγιος, όπως και τα τρία πηγάδια που άνοιξε με τα χέρια του, σύμφωνα με την παράδοση.

Το πρώτο διαμέρισμα έχει σχήμα τόξου που η ευθεία πλευρά έχει μήκος 5 μέτρα. Το δεύτερο είναι παραλληλόγραμμο 2x5. Στο δάπεδο υπάρχουν χώματα και βράχια. Τα πλάγια είναι λιθόκτιστα και καταλήγουν στη θολωτή λιθόκτιστη στέγη. Οι τοίχοι είναι επιχρισμένοι μέχρι την αρχή της οροφής με κουρασάνι ή ασβέστη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι παρόλο που επισκέπτες - προσκυνητές χρειάζεται να γονατίσουν όσο βρίσκονται στο ερημητήριο, δε λερώνονται από το λασπωμένο δάπεδο, ενώ όλοι χωρούν να περάσουν από το χαμηλό αυτό και στενό πέρασμα.

Ο Άγιος Γεράσιμος απεβίωσε στις 15 Αυγούστου, όπως και η Παναγία. Οι ιερείς τον έντυσαν με τα άμφια, τα οποία και φέρει μέχρι και σήμερα, και έπειτα τον έθαψαν στο νότιο τοίχο του ναού της μονής. Η πρώτη ανακομιδή του σώματός του έγινε 2 χρόνια και 2 μήνες μετά την κοίμησή του, στις 20 Οκτωβρίου του 1581, οπότε και το σώμα βρέθηκε άφθαρτο, ενώ ανέδιδε μία ευχάριστη μυρωδιά. Τότε οι Ενετοί, θορυβημένοι από την αφθαρσία του, ζήτησαν να ταφεί ξανά, για να συμπληρωθούν 3 χρόνια. Η δεύτερη ανακομιδή του σώματος έγινε μετά από 6 μήνες και τίποτα δεν είχε αλλάξει… Το σώμα του Αγίου παρέμενε άφθαρτο!

Σήμερα οι Κεφαλονίτες τιμούν την κοίμηση του Αγίου στις 16 Αυγούστου και την ανακομιδή των ιερών λειψάνων στις 20 Οκτωβρίου. Εκείνες τις ημέρες γίνεται και μία λαμπρή πομπή του Αγίου κατά την οποία η λάρνακα μεταφέρεται κάτω από την σκιά ενός πλατάνου, που είχε φυτέψει ο ίδιος ο Άγιος, ενώ το νησί και η περιοχή πλημμυρίζει από πιστούς που έρχονται για να πάρουν την ευλογία του Αγίου από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Το μοναστήρι έχει μία ιδιαίτερη ενέργεια, κι αν βρεθείτε στην περιοχή θα την αντιληφθείτε από τα πρώτα κιόλας λεπτά της επίσκεψής σας. Τέλος, η απόλυτη ηρεμία που επικρατεί εκεί θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε, να ηρεμήσετε και να κάνετε ένα διάλειμμα από την έντονη και απαιτητική καθημερινότητα.



Πηγή: skai.gr

